Unvergessliche Eindrücke aus Rom brachte eine Reisegruppe mit, die in der vergangenen Woche mit der KAB St. Paulus die Ewige Stadt am Tiber erkundete. Unter der Leitung von Arnold und Norbert Hoppe wurden die wichtigsten Sehenswürdigkeiten der Antike, der Renaissance und des Barock besucht. Zudem besuchten die Ochtruper auch interessante Werke abseits der Besucherströme. Die Teilnahme am Angelus-Gebet mit Papst Franziskus auf dem Petersplatz gehörte zu den Höhepunkten der achttägigen Reise, schreibt die KAB St. Paulus in einem Pressetext. Nicht zuletzt die fröhliche Gemeinschaft habe zu einer rundum gelungenen Tour wesentlich beigetragen. „Die meisten möchten gern noch einmal nach Rom kommen“, heißt es. Wegen der guten Resonanz bietet die KAB auch im nächsten Jahr vom 13. bis 20. Juni eine Reise in die Ewige Stadt an. Interessenten können sich bei Arnold Hoppe (Telefon 0 2553 / 21 32) oder Norbert Hoppe (Telefon 0 2553 / 42 34) vormerken lassen.