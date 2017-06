Am Fronleichnamstag gedachten die Katholiken auch in der Ochtruper Pfarrei St. Lambertus der Gegenwart Christi in der Eucharistie.

Von Irmgard Tappe

Die Gläubigen der Seelsorgebezirke St. Lamberti und St. Marien feierten zunächst mit Pfarrer Stefan Hörstrup und Kaplan Thomas Berger einen Gottesdienst im Festzelt auf dem Berg. Anschließend zogen sie, begleitet von der Stadtkapelle, in einer langen Prozession durch das Niedereschgebiet. Unter den Teilnehmern waren auch Fahnenabordnungen der Vereine und Verbände, der Kirchenchor St. Lamberti und die Kommunionkinder in festlicher Kleidung. An den liebevoll geschmückten Segensstationen verweilten die Gläubigen eine Weile, um zu beten und zu singen. Auch die Seelsorgebezirke St. Dionysius und St. Johannes Baptist machten sich gemeinsam auf den Weg. Nach einem Festhochamt in der Dionysiuskirche führte dort die Prozession durch Welbergen.