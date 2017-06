Auch in diesem Schuljahr besuchte die Jahrgangsstufe fünf des Gymnasiums im Rahmen des Politikunterrichts das Ochtruper Rathaus.

Begleitet wurden die Schüler von ihren Politiklehrern Oliver Ebbing und Tobias Krickau sowie Referendar Ben Schlüter. „Die Schüler stellten eifrig ihre im Unterricht entwickelten Fragen, unter anderem zu den Aufgaben eines Bürgermeisters, der Arbeit im Rathaus, dem Stadtrat und der Stadtverwaltung sowie zur aktuellen Diskussion um die geplante DOC-Erweiterung, für deren Beantwortung sich Bürgermeister Kai Hutzenlaub viel Zeit nahm“, heißt es in einem Pressebericht der Schule. Darüber hinaus erhielten die Mädchen und Jungen noch einen Einblick in die Arbeit im städtischen Ordnungsamt, „wobei vor allem die Einsicht in ihre mitunter alten Passbilder für großes Vergnügen bei allen Beteiligten sorgte“.