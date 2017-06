Am Freitag haben sich Einbrecher am Alt-Metelener-Weg zu schaffen gemacht. Die Polizei sucht Zeugen.

Am Alt-Metelener-Weg waren am Freitagmittag Einbrecher am Werk. Wie die Polizei mitteilte, gelangten die bislang unbekannten Täter nach Aufhebeln der Terrassentür in das Einfamilienhaus. Zeugen beobachteten zwei männliche Personen (beide circa 45 Jahre alt, eine Person trug eine kurze Hose), die das Grundstück verließen und sich in Richtung Brookstraße entfernten. Die Polizei bittet Zeugen, sich mit ihr in Verbindung zu setzen: Telefon 0 25 53 / 9 35 60.