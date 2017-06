Die Nachricht vom Tod des früheren Bundeskanzlers Dr. Helmut Kohl macht auch die CDU Och­trup und ihren Vorsitzenden, Herbert Löcker, betroffen. „Helmut Kohl hat während seines politischen Wirkens viel für Deutschland und Europa bewirkt und den Frieden gesichert“, heißt es in einer Pressemitteilung der Christdemokraten.

Die Deutsche Einheit sei des Alt-Kanzlers größtes Verdienst. „Helmut Kohl hat in der Zeit zwischen dem 9. November 1989 und dem 3. Oktober 1990 geschickt die Weichen für die langersehnte Wiedervereinigung gestellt“, wird Löcker in der Mitteilung zitiert. „Wir Deutschen sind ihm zu großen Dank verpflichtet.“ Auch im Münsterland mit seiner Nähe zu den Niederlanden könne man diese positive Europapolitik spüren.

Wahlkampf in der Festhalle von Fischer-Viefhues

Spuren hinterlassen habe der Politiker auch direkt in Ochtrup, berichtet die CDU weiter. Während des Bundestagswahlkampfs im Jahr 1976 sei der Parteivorsitzende Kohl auf Einladung der Ochtruper Christdemokraten zu Gast in der Festhalle gewesen, die damals – angrenzend an die Gastwirtschaft Fischer-Viefhues – von der Familie Viefhues betrieben wurde. Im Rahmen seines Besuchs verewigte sich der Politiker im Gästebuch von Hermann Viefhues. Den Eintrag habe Herbert Löcker zu Gesicht bekommen, als er Viefhues anlässlich dessen 50-jährigen Mitgliedschaft in der CDU besuchte: „Am 23. August 1976 steht dort der Eintrag von Helmut Kohl anlässlich der vollbesetzten Wahlkampfveranstaltung im Festsaal“, wird Löcker in der Pressemitteilung zitiert. „Helmut Kohl hat sich in Ochtrup sichtlich wohlgefühlt, und es zeigt, dass er ein bodenständiger (Genuss-)Mensch war. Denn auch das gute Essen bei Hermann Viefhues ist ihm in Erinnerung geblieben.“

Die Ochtruper Christdemokraten wollen Helmut Kohl immer ein ehrendes Andenken bewahren, heißt es zum Schluss im Pressetext.