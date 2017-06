Gemeinsam mit der KAB Metelen bietet die KAB St. Paulus Ochtrup eine ganztägige Fahrt zur Landesgartenschau in Bad Lippspringe an. Termin ist der 1. Juli (Samstag).

Die Landesgartenschau 2017 sei in vielerlei Hinsicht einzigartig, schreibt die KAB in einer Ankündigung: „Zum einen ist sie die erste Gartenschau in Nordrhein-Westfalen, die vor einer Wald-Kulisse stattfinden wird. Zum anderen ist die Kurstadt der bislang kleinste Ort, der die beliebte Großveranstaltung ausrichtet.“

Eine weitere Besonderheit Bad Lippspringes sei die direkte Verbindung zwischen der Innenstadt und dem Kurwald, die ein bislang einmaliges Szenario für die Landesgartenschau darstelle.

Die Teilnehmer der KAB-Fahrt starten am 1. Juli mit dem Bus am Marktplatz in Ochtrup. Abfahrt ist um 8 Uhr. Die Rückkehr der Gruppe ist gegen 20 Uhr geplant. Die Teilnehmergebühr beträgt für Erwachsene 35 Euro (KAB-Mitglieder zahlen 33 Euro) und für Kinder 22 Euro. In diesem Preis enthalten sind sowohl die Busfahrt als auch der Eintritt zur Landesgartenschau.

Anmeldungen von Mitgliedern und Nichtmitgliedern sind ab sofort bei Helmut Luttermann (Telefon 3112) oder Heinz Wülker (Telefon 6296) möglich.