Und zwar im Rahmen einer Ausstellungseröffnung am Samstag (24. Juni) in der Villa Winkel. Neben der Preisverleihung werden in einer Beamerschau zusätzlich alle 130 angenommenen Bilder gezeigt, wobei 90 davon auch als Aufsichtfoto in einer großzügigen Ausstellung zu sehen sind. Ausrichter dieser vom Deutschen Verband für Fotografie Westfalen ausgeschriebenen Meisterschaft in insgesamt drei Altersklassen sind die „Ochtruper Lichtmaler“, „eine der erfolgreichsten Jugendfotogruppen Deutschlands, die sich mit ihrem Leitungsteam Steffi Herrmann und Chris Tettke – selbst erfolgreiche Wettbewerbs- und Ausstellungsfotografen – um die Ausrichtung beworben hatte“, heißt es in einer Pressemitteilung. Der Beginn der Veranstaltung ist am Samstag (24. Juni) um 14 Uhr in der Villa Winkel. Die Ausstellung ist auch am Sonntag (25. Juni) von 11 Uhr bis 18 Uhr geöffnet und in der folgenden Woche zu den Öffnungszeiten der VHS.