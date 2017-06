„Im Kontext“ heißt eine Sonderausstellung, die am Sonntag (24. Juni) im Töpfereimuseum eröffnet wird. Im Mittelpunkt steht dabei deutsche Keramik des 20. Jahrhunderts. Tanja Withut vom Team des Töpfereimuseums und Kurator Franz Kösters war es wichtig, auch einen lokalen Bezug herzustellen. So setzten sie Werke Ochtruper Töpfer zu denen anderer Künstler – der Name der Ausstellung sagt es bereits – in Kontext.

Von Anne Steven

Den Anfang macht Josef Eiling. Der Ochtruper Töpfer begann seine Lehre 1922 im eigenen Töpferbetrieb. Später zog es ihn an die Staatliche Keramische Fachschule Höhr-Grenzhausen. Was er dort lernte, inspirierte den Ochtruper nachhaltig. Das ist auch in der Ausstellung deutlich zu sehen, stehen seine Werke doch neben denen von Wim Mühlendyck oder Elfriede Balzar-Kopp. „Die schlichte Gestaltung entsprach dem damaligen Zeitgeist“, findet auch Franz Kösters, der einen Großteil der Exponate in der Ausstellung zusammengetragen hat. Andere Werke stammen aus den Sammlungen von Renate Franke und Richard Anger.

Ein Großteil der Sonderausstellung ist im Neubau des Töpfereimuseums untergebracht. Auch dort sind Stücke zu sehen, die von Josef Eiling stammen, doch es gibt dort noch so viel mehr zu entdecken. Da sind zum Beispiel Werke von Hedwig Bollhagen. Auch sie lernte in Höhr-Grenzhausen und verschrieb sich den schlichten, aber nicht weniger kunstvollen Formen. Gleich nebenan warten Stücke von Heiner Hans Körtig, Jan Bontjes van Beek, André von Martens, Heike Mühlhaus oder Renate von Brevern. Und zwischendrin: Werke von Wilhelm Küper. Sie fallen gar nicht auf. „Ich finde, diese Teile so modern. Alle Achtung“, findet Kösters lobende Worte für das Schaffen der Ochtruper Töpfer. Wilhelm Küper lernte übrigens in der Werkstatt von Josef Eiling sein Handwerk und arbeitete dort rund 33 Jahre.

In der Mitte des Raums im Neubau des Töpfereimuseums stehen ein paar Ausstellungsstücke, die wunderbar in das Portfolio zu passen scheinen, aber trotzdem besonders sind. Da sind zum Beispiel zwei Fehlbrände. Die beiden Töpfe sind völlig verformt. „Aber irgendjemandem schien es wichtig zu sein, sie aufzuheben. Und zu den anderen Ausstellungsstücken passen sie hervorragend“, findet Kösters.

Sehr lebendig wird die Figur des Lesenden. Wer sie gefertigt hat, wissen weder Withut noch Kösters. Aber auch sie scheint irgendwie hineinzupassen in die Welt der Keramik des 20. Jahrhunderts. Und wer weiß, vielleicht hat irgendjemand Kenntnis über die Herkunft und Entstehung dieses hockenden Literaturliebhabers und kann seine Geschichte erzählen.