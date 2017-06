Breite Zustimmung gab es während der Vertreterversammlung der Volksbank Laer-Horstmar-Leer im „Holskenbänd“ in Horstmar für die geplante Fusion mit der Volksbank Ochtrup. So stimmten 46 Vertreter der Verschmelzung zu, während sich fünf dagegen aussprachen. Stimmen die Ochtruper auch zu, steht der Fusion nichts mehr im Wege.

Von Sabine Niestert

Die Vertreter haben Ja gesagt. 46 von ihnen stimmten während der Generalversammlung der Volksbank Laer-Horstmar-Leer am Dienstagabend im „Holskenbänd“ in geheimer Abstimmung der Verschmelzung mit der Volksbank Ochtrup zu. Fünf Vertreter votierten gegen die geplante Fusion, die rückwirkend zum 1. Januar 2017 in Kraft treten soll, vorausgesetzt die „Hochzeit“ findet beim anvisierten Partner in Ochtrup eine 75-prozentige Mehrheit.

Mit der 90,2-prozentigen Zustimmung in Horstmar zeigte sich Aufsichtsratsvorsitzender Dr. Burchard Graf von Westerholt zufrieden: „Das ist ein überzeugendes Ergebnis“, mit dem die Weichen für eine erfolgreiche Zusammenarbeit gestellt sind“. Dieses lasse die Volksbank Laer-Horstmar-Leer gestärkt in die weiteren Verhandlungen gehen.

Der „zukunftsweisenden Entscheidung“ war ein Wust an Informationen vorausgegangen. Dabei gab es Zahlen, Bilanzen, Prüfungsberichte, Fusionsargumente, Zukunftseinschätzungen und viele Formalien den Wirtschaftsprüfer und Steuerberater Dieter Schulz als „unerlässlich“ bezeichnete. Das Zusammengehen sei „vereinbar“, lautete am Ende sein abschließendes Fazit.

„Ein gewisser Erschöpfungszustand ist erreicht“, zeigte sich der Aufsichtsratsvorsitzende nach fast zweieinhalb Stunden offen für den Vorschlag von Ralf Arning, „langsam den Bierhahn“ zu öffnen, was viel Anklang fand und Gelächter bei den Versammelten hervorrief. Diese hatten zuvor nicht nur über die Verschmelzung entschieden, sondern auch der Entlastung der Mitglieder des Vorstandes zugestimmt.

Auf die Gründe des Zusammengehens mit der benachbarten Genossenschaftsbank gingen die Bankvorstände Ralf Hölscheidt und Burkhard Kajüter ein. Man habe sich entschieden, die Kräfte zu bündeln, um den gestiegenen Herausforderungen durch die Optimierung der Kosten und der Schließung alternativer Ertragsquellen entgegenzutreten. So gelte es, sich den Folgen der Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank, den zunehmenden regulatorischen Anforderungen und der voranschreitenden Digitalisierung zu stellen. „Unsere Kunden verlangen Bankzutritt, sowohl über die Filiale vor Ort als auch über die Online-Filiale, 24 Stunden am Tag“, betonte Kajüter. Zur Bewältigung dieser Anforderungen brauche man Personal, Manpower und finanzielle Stärke.

Einer der Synergieeffekte, die die Fusion mit der Volksbank Ochtrup mit sich bringe, sei, dass altersbedingte personelle Abgänge aufgefangen werden könnten. So gäbe es in beiden Häusern Mitarbeiter, die Schlüsselrollen übernähmen. Beispielhaft nannte Kajüter Georg Hermes, der 2018 in den Ruhestand trete. Über ein umfangreiches Fachwissen verfüge auch ein entsprechend junger Mitarbeiter auf Ochtruper Seite. Zudem könnten Doppelarbeiten vermieden und ausgelagerte Arbeiten wieder zurückgeholt werden.

„Es besteht Einigkeit in der Abschicht, den Vorstand perspektivisch auf Ralf Hölscheidt und mich abschmelzen zu lassen“, kündigte Kajüter zur künftigen Personalfrage an. Zudem sei vereinbart worden, dass die Geschäftsstellen in Laer, Horstmar und Leer als Zweigniederlassungen beim Genossenschaftsregister angemeldet werden sollen. Diese würden auch mit Personal besetzt, hieß es auf Anfrage aus der Versammlung.