Der Termin rückt näher – und die Aufregung wächst: Am Montag (26. Juni) kommt die Jury des Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ nach Welbergen.

Von Anne Alichmann

Um 13.15 Uhr startet die für alle offene Tour durch den Ort. Die Initiatoren hoffen auf Unterstützung aus der Bevölkerung: „Wir würden uns freuen, wenn möglichst viele Welberger an der Begehung teilnehmen – und wenn es nur für eine kleine Etappe ist“, sagt Rainer Kappelhoff.

Zweieinhalb Stunden haben die Welberger Zeit, um die Kommission zu überzeugen. Startpunkt ist die Dorflinde in der Mitte des Ortes. „Insgesamt gibt es elf Stationen“, erläutert Kappelhoff. Die „Brücke“ zum Beispiel ist dabei, aber auch der Dorfladen. An der Festwiese macht die Gruppe ebenfalls Halt. „Verschiedene Akteure stellen dann jeweils das Dorfleben vor“, berichtet Kappelhoff. Den Abschluss bildet das Schulungsgebäude der Spielvereinigung Langenhorst-Welbergen. Um rechtzeitig am Sportgelände zu sein – die Zeit ist ja bekanntlich knapp –, kommt die Welberger Bimmelbahn zum Einsatz.

Für den Ochtruper Ortsteil ist es übrigens die zehnte Teilnahme am Kreiswettbewerb. Das erste Mal ging Welbergen im Jahr 1992 ins Rennen – vor 25 Jahren also. 2002 und 2014 setzte sich das Örtchen auf Kreisebene durch, im jeweils folgenden Jahr wurde Welbergen Silberdorf auf Landesebene.