Es ist zu warm zum Lernen: Da sind sich die Leiter der drei weiterführenden Schulen in Ochtrup einig. Hauptschüler, Realschüler und Gymnasiasten dürfen am heutigen Donnerstag schon nach der vierten Stunde nach Hause gehen. Kein Hitzefrei bekommen die Grund- und Oberstufenschüler - und die Lehrer.

Von Anne Spill

Gestern hat ganz offiziell der Sommer begonnen – sagt der Kalender. Gefühlt ist die warme Jahreszeit aber schon länger angebrochen. Seit Tagen brennt die Sonne vom Himmel und jagt das Quecksilber in die Höhe. Am heutigen Donnerstag bringt die Wettervorhersage die Töpferstadt ganz besonders ins Schwitzen: Weit über 30 Grad sind angekündigt. Zu warm, um zu lernen, da sind sich die Verantwortlichen im Ochtruper Schulzentrum einig – und geben Hitzefrei.

Nach der vierten Stunde ist für die Hauptschüler, Realschüler und die Sekundarstufe I des Gymnasiums heute Schluss. Der Gong um 11.30 Uhr läutet den vorzeitigen Feierabend ein. Statt im Klassenraum zu schmoren, geht‘s dann ins Freibad, zum Eisessen oder an ein schattiges Plätzchen. Alles andere wäre nicht vertretbar, finden die drei Schulleiter. „Die Räume sind dermaßen aufgeheizt, das ist nicht mehr zuträglich“, sagt Doris Nollen Kuhlbusch von der Realschule.

Temperatur im Klassenraum zählt

Die Temperatur im Klassenzimmer ist es auch, die ausschlaggebend ist – nicht etwa die Gradzahl auf dem sonnigen Schulhof. Die Landesvorschrift sieht vor, dass die Schulleiter selbst darüber entscheiden können, ob sie Hitzefrei geben oder nicht, nennt aber auch einen Anhaltspunkt: Die Schüler können frühzeitig nach Hause geschickt werden, wenn in den Räumen 27 Grad Celsius und mehr gemessen werden. „Bei weniger als 25 Grad Celsius ist Hitzefrei nicht zulässig“, heißt es in der BASS, der Bereinigten Amtlichen Sammlung der Schulvorschriften NRW.

Die Marke wird das Schulzentrum aber heute locker knacken, da sind sich die Leiter sicher. „Die 27 Grad erreichen wir auf jeden Fall“, meint Golo Mielke von der Hauptschule. Die heiße Sonne knalle seit Tagen auf die Flachdächer des Gebäudes. „Wir bekommen die Räume gar nicht mehr kühl“, berichtet der Schulleiter. Das Lüften am Morgen vor dem Unterricht reiche längst nicht aus. „Und nachts bleiben die Türen und Fenster natürlich geschlossen“, kennt Doris Nollen Kuhlbusch das Problem. Zudem sei auch während des langen Wochenendes kein frischer Wind in die Schulräume gelassen worden, ergänzt die Leiterin der Realschule. Am Gymnasium sei der Unterricht bisher in die kühleren Räume umverteilt worden, berichtet Leiter Peter Grus. Doch inzwischen habe sich überall die Hitze aufgestaut. „Es ist praktisch nichts anderes möglich, als Hitzefrei zu geben.“

Betreuung sichergestellt

Über ihre Entscheidung, den Unterricht heute zu verkürzen, haben die Schulleiter die Eltern vorab informiert. Schließlich sollen sich die Mütter und Väter darauf einstellen können, dass ihre Kinder an diesem Tag früher als gewöhnlich nach Hause kommen. Berufstätige müssen womöglich umplanen, wenn ihre Sprösslinge noch zu jung sind, um alleine zu bleiben. „Wer keine alternative Betreuung für seine Kinder hat, kann sich melden“, erläutert Nollen Kuhlbusch. Die Schule trage dafür Sorge, dass diese Jungen und Mädchen bis 13.15 Uhr versorgt werden. Genauso läuft es auch an den anderen beiden Schulen, bestätigen Grus und Mielke. Letzterer hat es aber noch nie erlebt, dass Schüler geblieben sind: „Die Eltern machen ihren Kindern die Verschnaufpause in kühleren Gefilden möglich“, berichtet Mielke.

Aber nicht nur die Planung der Betreuung macht eine frühe Entscheidung nötig. Auch mit Blick auf den Schülerverkehr gilt es, rechtzeitig die Dinge zu regeln. Schließlich fahren viele Kinder und Jugendliche mit Bussen – und die müssen nun natürlich früher anrücken. „Wir haben das Unternehmen schon informiert“, sagt Nollen Kuhlbusch.

Kein Hitzefrei für die Sekundarstufe II

In den Bus Richtung Zuhause einsteigen dürfen die Oberstufenschüler nach der vierten Stunde allerdings noch nicht: Für die Sekundarstufe II gibt es kein Hitzefrei – das steht so in den Vorschriften. Die Älteren müssen heute also bis zum regulären Unterrichtsende weiter schwitzen.

Und auch die ganz Kleinen dürfen nicht früher heim: Die Grundschulen in Och­trup, Langenhorst und Welbergen geben allesamt kein Hitzefrei. „Das wäre von der Organisation her zu schwierig“, berichtet Christiane Wanschers von der Marienschule. Viele Eltern seien berufstätig, ein großer Teil der Schüler besuche ja auch die OGS – und die Kids seien einfach noch zu jung, um allein nach Hause geschickt zu werden. In der Hitze brüten müssen die Steppkes allerdings nicht: „Wenn es zu warm wird, gehen wir in den Randstunden mit den Kindern nach draußen“, erzählt Wanschers. Außerdem gebe es dann keine Hausaufgaben.

Lesen unter schattigen Bäumen

Eine ähnliche Lösung haben die Kollegen in Welbergen und Langenhorst parat, wo es dank der Lage und Jalousien aber gar nicht so arg heiß werde, wie die Leiterin der Von-Galen-Schule, Katja Bahlinghorst, berichtet: „Wenn es aber sehr warm ist, verlegen wir den Unterricht in der fünften und sechsten Stunde schon mal nach draußen, machen etwas mit Wasser oder lesen unter den Bäumen.“

Übrigens: Für Lehrer gibt es kein Hitzefrei – nicht nur heute nicht, sondern nie. „Statt des Unterrichts können Arbeitsgruppen gebildet oder Fachkonferenzen abgehalten werden“, erläutert Nollen Kuhlbusch. Wer nach Hause geht, bekommt dafür Minusstunden angerechnet. Da kann die Sonne noch so sehr vom Himmel brennen und das Thermometer in die Höhe jagen. . .