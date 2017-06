„Ob jung oder alt, Poalbürger oder zugezogen, ob Langenhorster oder nicht, jeder, der möchte, gehört dazu“, heißt es in einer Ankündigung.

Das Fest beginnt am Sonntag (25. Juni) um 10 Uhr mit einem Familiengottesdienst in der Stiftskirche St. Johannes Baptist zum Thema „Wir haben einen Namen“. Um 11 Uhr startet dann rund um das Johanneshaus und die Vechtehalle ein buntes Programm mit Spielen und zahlreichen Aktivitäten für jedes Alter. Für musikalische Unterhaltung sorgt der Christliche Posaunenchor. Viel Leckeres zu essen und zu trinken wird ebenfalls angeboten.

Der Erlös des Fests soll in die Wiederaufstellung der gotischen Johannesfigur in der Stiftskirche fließen. Es ist geplant, dass die Figur in diesem Jahr nach Langenhorst zurückkommt und dann in einer gesicherten Glasvitrine untergebracht wird.