18 Frauen aus Welbergen und Umgebung unternahmen jetzt eine Halbtagestour zum Landgarten Laumann in Emsbüren

„Der in 25 Jahre gewachsene, und mit viel Liebe gestaltete Garten – ein ehemaliger Siedlerhof – begeisterte durch seine Blumenvielfalt, verschiedene Stauden, Rosen, Hecken, Bäume und Sträucher. Es gab jede Menge zu entdecken“, schreiben die Frauen in einem Pressebericht. Die eineinhalbstündige Gartenführung durch Helga Laumann sei wie im Flug vergangen. Die Inhaberin biete zudem Jahreszeiten-Workshops an.

Nach der eindrucksvollen Besichtigung ging es weiter zum Bauernhofcafe „In`t Hürhus“ in Emsbüren. Bei selbst gebackenem Kuchen und Kaffee ließen die Frauen die Eindrücke des Nachmittags Revue passieren.