Am Ende der sogenannten Verschmelzungsversammlung der Volksbanken Ochtrup und Laer-Horstmar-Leer stand dem neu zusammengesetzten Vorstand und dem ab sofort gemeinsam agierenden Aufsichtsrat ein entspanntes Lächeln in den Gesichtern. Foto: : Martin

Ochtrup -

Dass die Verschmelzung der Volksbank Ochtrup mit der von Laer-Horstmar-Leer am Mittwochabend in der Vechtehalle in Langenhorst eine satzungskonforme, sprich: Dreiviertelmehrheit der Vertreter Versammlung finden würde, war im Vorfeld wenig zweifelhaft. Dass die Bankenehe von Ochtruper Seite aber gleich in offener Abstimmung eine 100 prozentige Zustimmung fand, überraschte nicht nur Vorstandsmitglied Peter Gaux.