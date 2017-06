„Der Volksbank Ochtrup ist es auch im abgelaufenen Geschäftsjahr gelungen, sich als verlässlicher Partner vor Ort und in der Region zu präsentieren“, hatte Volksbankvorstand Hermann Lastring in seinem Bericht zusammengefasst und belegte das mit folgenden Zahlen: Die Bilanzsumme erhöhte sich um 4,9 Prozent von 399,4 Millionen Euro (2015) auf 418,9 Millionen Euro.

Kundeneinlagen stiegen trotz Niedrigzinsen zum Vorjahr um 1,7 Prozent auf 257,3 Millionen Euro.

Die Kundenforderungen (Kreditgeschäft) stiegen um drei Prozent auf 279,1 Millionen Euro. Das Gesamtvolumen, also die Summe aller Kredite, die durch die Volksbank Ochtrup vergeben und vermittelt wurden, sowie alle Geldanlagen in der Bank und bei den Verbundpartnern wuchs im vergangenen Geschäftsjahr um 4,19 Prozent auf 765,4 Millionen Euro. Erfreulich ist die Mitgliederentwicklung. 2016 verzeichnete man 276 „Neue“, wohingegen 75 Personen starben, was eine Gesamtzahl von 9280 bedeutet. Bei der Gewinn- und Verlustrechnung sind folgende Erträge und Aufwendungen von Bedeutung: Zinsüberschuss 7,8 Millionen Euro; Provisionsüberschuss 2,2 Millionen Euro; der allgemeine Verwaltungsaufwand 2,6 Millionen Euro. Die Aufwand/Ertrag-Relation ist mit 72,4 Prozent auszuweisen.

Mit fast 921 000 Euro lag der ausgewiesene Überschuss leicht unter dem Vorjahreswert.Durch Beschluss der Vertreterversammlung fließt eine Dividende in Höhe von fünf Prozent (227 584,31 Euro) auf die Konten der Mitglieder.