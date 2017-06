Versammlungsleiter und Aufsichtsratsvorsitzender Josef Fislage freute sich, die Lage der Volksbank Ochtrup zu Beginn der Versammlung auf den Punkt bringen zu können: „Uns geht es trotz des widrigen Umfelds mit gewolltem Niedrigzins in Europa und der wachsenden Regulatorik dank des Einsatzes des Vorstandes und aller unserer Mitarbeiter insgesamt gut.“

Vorstand Peter Gaux warf einen Blick auf die wirtschaftliche Gesamtsituation in Deutschland und Europa und hob vor allen Dingen heraus, dass bei einem um 1,9 Prozent gestiegenen Bruttoinlandsprodukt vor allen Dingen mittelständische Unternehmen laut einer regelmäßig durchgeführten Befragung positive Beurteilungen abgeben. „Seit 22 Jahren haben wir noch nie eine so gute Einschätzung der aktuellen Geschäftslage ausmachen können. Auch in den nächsten Monaten erwarten Mittelständler weiterhin eine gute bis sehr gute Entwicklung“, legte Peter Gaux dar.

Kritisch beurteilte er die politisch gewollte Niedrigzinspolitik der Europäischen Zentralbank und seines Präsidenten Mario Draghi.

Zudem blickte er auf das angestrebte Verschmelzungsvorhaben mit der Volksbank Laer-Horstmar Leer: „Letztlich ist dies ein Antwortversuch auf das schwierige Umfeld mittelständischer Banken. Wir wollen diesen Weg ohne fusionsbedingte Kündigung von Mitarbeitern gehen und setzen positiv auf die zu erwartenden Synergieeffekte.“

Festzuhalten war zudem, dass die Vertreterversammlung in aller Regel einmütig und einstimmig für die Feststellung des Jahresüberschusses und die Entlastung von Vorstand und Aufsichtsrat votierte.