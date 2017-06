Die Katholische Junge Gemeinde (KjG) St. Marien organisiert seit zehn Jahren am Heiligen Abend den „Spielplatz Sporthalle“. 300 Kinder kommen und turnen sich die Anspannung dieses besonders aufregenden Tages aus den Beinen. Für ihr Engagement bekommt die KjG jetzt – nach dem Thomas-Morus-Preis im vergangenen Jahr – einen der neu ausgelobten Ehrenamtspreise des Bistums Münster. Hinter der Gewinnerin Gerburgis Sommer aus Haltern sowie den Ausbildungspaten aus Recklinghausen, die Platz zwei belegen, schafften es die Ochtruper auf den dritten Platz. Dieser ist mit 2000 Euro dotiert.

Zunächst war die Idee gar nicht so weihnachtlich, verrät Benedikt Rothlübbers aus dem aktuellen Vorbereitungsteam: „Wir haben einfach geschaut, an welchem Tag im Jahr wir mit einem offenen Angebot möglichst viele Kinder erreichen können.“ Es sollte darum gehen, den katholischen Kinder- und Jugendverband und seine Arbeit zu präsentieren. Die Leiterrunde wühlte in den eigenen Familiengeschichten und fand schnell ein passendes Datum: 24. Dezember, vormittags.

Ein Tag wie gemacht für ihre Idee. Das Warten aufs Christkind stellt die Atmosphäre in Familien manchmal auf harte Bewährungsproben. Die Eltern sind im Vorbereitungsstress, die Kinder aufgeregt, die Zeit knapp. Das kann auf die Stimmung drücken, bisweilen bis in den Heiligen Abend hinein. Was könnte es da besseres geben, als diese Situation zu entschärfen, dachte sich die KjG in Ochtrup. Als sie vor gut zehn Jahren das erste Mal eine Turnhalle mit Tannenzweigen, Musik und Waffelduft präparierte, blieb trotzdem eine Frage, sagt Roth­lübbers: „Wird das Angebot angenommen?“ Es wurde. Das erste Mal kamen etwa 100 Kinder. Schnell war klar: „Dieses Projekt gibt es jetzt jedes Jahr.“

Und es wuchs. Man wechselte in größere Hallen, suchte sich Helfer beim Roten Kreuz und bei den Sportvereinen, baute das Spiel- und Sportangebot aus. Das ganze Jahr wird geplant und organisiert. Mittlerweile müssen die Organisatoren die Teilnehmerzahl begrenzen, es kommen mehr als 300 Kinder, eine Doppelturnhalle wird bestückt, 20 Helfer sind im Einsatz.

Und der ist nicht ganz ohne. Schon am Vortag wird aufgebaut. „Trampolin, Kletterparcours, Ballspiele . . .“, nennt Benedikt Roth­lübbers nur ein paar Beispiele: „Wir sind den ganzen Tag im Einsatz, bis in den späten Abend.“ Um am „Heiligen Morgen“ schon früh wieder auf den Beinen zu sein. Denn um 9 Uhr kommen bereits die ersten jungen Gäste. Und die gilt es, intensiv zu betreuen, sind sie doch in einer besonderen Stimmung: „Man merkt ihnen an, was für ein Tag das ist – so nervös und quirlig, wie sie sind.“

Es wird jede Menge Energie frei. Das hilft in mehrfacher Hinsicht. Zum einen wird das Warten auf die Bescherung verkürzt. Zudem kommen die Kinder ausgetobt und entspannt nach Hause. Und die Eltern können die Zeit nutzen, um in Ruhe vorzubereiten. Die Organisatoren hören immer wieder, wie dankbar ihnen die Familien sind: „Das Schönste aber sind die strahlenden Augen der Kinder beim Abschied – halb vom Turnerlebnis, halb aus Vorfreude auf das Christkind.“

Die Helfer sind am Ende auch platt, sagt Benedikt Roth­lübbers. Bis in den Nachmittag muss schließlich noch aufgeräumt, ge-schleppt und geputzt werden.

Das ist für sie zu einem echten Weihnachts-Ritual geworden: „Wir sitzen noch zusammen, essen die restlichen Kekse und machen uns kleine Geschenke.“ Dann beginnt auch für die KJGler das Weihnachtsfest – mit der festen Gewissheit, vielen Kindern in Ochtrup bereits vor der Bescherung ein schönes Geschenk gemacht zu haben.