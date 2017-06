Der Winter und das Frühjahr brachten kaum Niederschlag. Die Natur braucht also dringen Wasser – auch in Ochtrup. Aktuell herrscht zudem Waldbrandgefahr. Förster Alexander Huesmann erklärt, welche Auswirkungen die Trockenheit auf die Natur hat.

Von Anne Steven

„Ich kann mich nicht erinnern, dass es in den letzten zehn Jahren schon einmal so trocken war“, Alexander Huesmann lässt den Blick schweifen und schüttelt den Kopf über das, was er sieht. Der Förster steht in einem Waldstück in der Weiner. Erst im April wurden in dem 2,5 Hektar großen Areal junge Douglasien gepflanzt. Doch nun lassen die knapp 30 Zentimeter großen Pflanzen, die erst Bäume werden wollen, ziemlich die Köpfe hängen.

Es ist einfach viel zu trocken. „Die Wurzeln reichen vielleicht 20 Zentimeter in den Boden. Und diese obere Bodenschicht ist total ausgetrocknet. Die haben hier jetzt echt ein Problem“, weiß Alexander Huesmann. Er ist als Leiter des Forstbetriebsbezirks Ochtrup für rund 1500 Hektar Wald in der Töpferstadt sowie in Neuenkirchen und Wettringen zuständig. Hinzu kommen weitere 1000 Hektar Wald, die privat bewirtschaftet werden.

In der Anpflanzung in der Weiner verzeichnet der Förster schon jetzt die ersten Ausfälle. Und direkt neben ihm zeigt die braune Färbung einiger Pflanzen an, dass auch bei ihnen alles zu spät kommt. Eine Bewässerung sei kostenmäßig nicht darstellbar, macht Alexander Huesmann deutlich.

Die derzeitige Trockenheit macht vor allem den frisch angepflanzten Bäumen zu schaffen. Förster Alexander Huesmann zeigt eine gebeutelte Douglasie in einem Waldstück in der Weiner. Foto: Anne Steven

Die anhaltende Trockenheit lässt zudem die Waldbrandgefahr steigen. Aktuell gilt für Och­trup die höchste Warnstufe. Gefährdet sind vor allem Wälder mit Nadelbäumen. „Die haben einen höheren Anteil ätherischer Öle“, erklärt Alexander Huesmann. Brände entwickelten sich meist auf dem Boden. Der ist in vielen Wäldern mit einer dicken Schicht aus Nadelstreu oder trockenem Laub bedeckt und bietet somit optimalen Nährboden für Waldbrände. „Ich habe schon beobachtet, dass diese Streuschicht tagsüber unbemerkt vor sich hinglimmt und erst wenn es dunkel ist, entdeckt wird“, erzählt der Förster.

Wer einen solchen Brandherd ausmacht, dem rät Alexander Huesmann schnellstmöglich die Feuerwehr zu alarmieren. „Manchmal lässt sich eine weggeworfene Zigarette aber auch schnell selbst austreten“, so der Experte. Bei größeren Bränden sei es ratsam den betroffenen Bereich so schnell wie möglich zu verlassen. Szenarien wie sie jüngst in Portugal zu sehen waren, seien in den hiesigen Gefilden eher unwahrscheinlich. „Die Wälder hier sind meist für die Feuerwehr gut zugängig und wir haben auch nicht die riesigen Flächen“, beruhigt der Fachmann. In der Töpferstadt gab es zumindest in der jüngeren Vergangenheit keine Waldbrände. „Wir haben nur ab und an mal einen Flächenbrand“, berichtet der stellvertretende Feuerwehr-Chef Jörg Veldermann. Noch gut in Erinnerung ist ihm allerdings der Brand im Gildehauser Venn in den 90er-Jahren. Damals half auch die Wehr aus Ochtrup in der Nachbarschaft aus.

Der Waldboden ist knochentrocken. Nadeln, Blätter und trockenes Gras sind daher ideales Futter für ein Feuer. Foto: Anne Steven

Und trotzdem: Aktuell ist die Waldbrandgefahr im Münsterland extrem hoch. „Wir kommen aus einem trockenen Winter und hatten ein sehr trockenes Frühjahr. Der Grundwasserspiegel ist abgesenkt und der Boden total ausgetrocknet“, fasst Alexander Huesmann zusammen. Es sei „allerhöchste Zeit für einen schönen Landregen“, meint der Fachmann. Ein kräftiger Gewitterschauer reiche nicht aus, um die Reserven wieder aufzufüllen.

Besonders ärgert sich Alexander Huesmann, wenn er trotz des generellen Rauchverbots, das in den Wäldern Nordrhein-Westfalens von März bis Oktober gilt, Zigarettenstummel findet. In dem kleinen kommunalen Wäldchen am Ochtruper Bergfreibad liegen beispielsweise jede Menge herum. „Ein Funke genügt schon“, hofft der Förster, die Menschen für dieses Thema sensibilisieren zu können.