Der Waldbrandgefahrenindex (WBI) beschreibt das meteorologische Potenzial für die Gefährdung durch Waldbrand. Er zeigt die Waldbrandgefahr in fünf Gefahrenstufen an: 1 = sehr geringe Gefahr (grün) bis 5 = sehr hohe Gefahr (lila). Am Donnerstag galt für Waldgebiete in Och­trup die Stufe fünf. Grundsätzlich ist in den NRW-Wäldern von März bis Oktober das Rauchen verboten. Offene Feuer haben ebenso wenig etwas im Wald verloren wie weggeworfene und noch glimmende Zigaretten. Autofahrer sollten ihr Fahrzeuge möglichst nicht im hohen Gras abstellen. Durch die Hitze könnten die trockenen Halme leicht in Brand geraten. Eine weitere Gefahr birgt zudem Müll, insbesondere Glasflaschen oder Scherben, die wie eine Lupe Laub oder Gras entzünden können.