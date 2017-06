Von Irmgard Tappe

Das sonnige Wetter stand in Kontrast zu dem Vortrag, den Dr. Silke Weißpfennig-Katczmarek jetzt im evangelischen Gemeindehaus hielt. Auf Einladung der Frauenhilfe beleuchtete die Internistin und Psychotherapeutin das Thema „Depressionen“ unter dem Leitgedanken „Wenn sich die Seele verdunkelt“.

Doch zuerst sang Pastorin Imke Philipps mit den zahlreich anwesenden Frauen das Lied „Geh aus mein Herz und suche Freud“. Ein Lied, das die Sinne berührt und von der Freude an den kleinen Dingen des Alltags erzählt. Eine gute Einstimmung in die Thematik. Denn was in diesem Lied besungen wird, kann nach Meinung von Weißpfennig-Katczmarek depressiv gestimmte oder an Demenz erkrankte Menschen aufheitern.

„Die Krankheit ist ein weltweites Phänomen. Allein in Deutschland erkranken jährlich etwa vier Millionen Menschen daran. Die meisten Depressionen können aber erfolgreich behandelt werden“, berichtete die Ärztin und schilderte die Symptome dieser seelischen Erkrankung. „Ich werde in ein schwarzes Loch gesaugt. Ein Gewicht hängt sich an meine Glieder und zieht mich in die Tiefe“, zitierte sie einen Betroffenen. Doch auch Schlafstörungen, Antriebsmangel, Minderwertigkeitsgefühle, verminderte Konzentration und Zukunftsängste können ein Signal sein. Die Referentin machte das anhand von Beispielen deutlich. „Ich habe immer gern gelesen. Aber ich kann mich auf keinen Inhalt mehr konzentrieren“ oder „Ich mag nicht mehr mit anderen Menschen zusammen sein. Alles, was mir früher Spaß machte, interessiert mich nicht mehr.“ oder „Ich stehe vor einem Berg an Arbeit, komme aber einfach nicht in die Gänge, um es in Angriff zu nehmen“ oder „Eigentlich müsste ich mich freuen. Es gelingt mir aber nicht. Ich bin einfach nur traurig.“

Sowohl psychosoziale Aspekte als auch genetische Faktoren kämen als Ursachen in Frage. Manche Depressionen, so die Ärztin weiter, würden situationsbedingt ausgelöst. Dauerhafter Stress sowie anhaltende seelische Belastungen zum Beispiel könnten eine depressive Erkrankung nach sich ziehen. Das hänge mit den Botenstoffen im Gehirn zusammen. Die Psychotherapeutin erklärte, dass das Gehirn in enormen Belastungssituationen ein Zuviel an Stresshormon bilde. Somit gerate das Gleichgewicht zwischen Stress- und Glückshormon aus der Balance.

Die Menge der Glückshormone entscheide unsere positive oder negative Denkweise, fuhr die Ärztin fort. Und wie steigert man seine Glückshormone? „Durch Dinge, die Freude machen“, gab Weißpfennig-Katczmarek den anwesenden Frauen einen Rat mit auf den Weg, den jeder individuell nach seinen Bedürfnissen beherzigen kann. Und zwar unter dem Gesichtspunkt: „Geh aus mein Herz und suche Freud.“