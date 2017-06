In diesem Jahr wird das Sperrgut in Ochtrup noch zwei Mal wie gewohnt in wöchentlicher Abfuhr abgefahren. Erst ab Januar 2018 startet das neue Verfahren.

In diesem Jahr wird das Sperrgut in Och­trup noch zwei Mal wie gewohnt in wöchentlicher Abfuhr abgefahren. „Eine Änderung auf Abruf wird es erst ab Januar 2018 geben. Über das ab Januar 2018 neu geltende Verfahren wird noch informiert“ teilt die Stadt Ochtrup in einer Presseinformation mit. Die nächste Sperrgutabfuhr findet von Montag bis Freitag (26. bis 30. Juni) statt.

Das Sperrgut wird im jeweiligen Abfuhrbezirk parallel zur Biotonne entsorgt. Um eine unnötige Verschmutzung der Stadt zu vermeiden, soll das Sperrgut erst am Abend vor der Abfuhr bereitgestellt werden. Schon während Abfuhr erfolge eine erste Trennung, so dass die Sammelwagen zu verschiedenen Zeiten unterwegs sein werden, informiert die Stadt Ochtrup.

Unter dem Sammelbegriff „Sperrgut“ sei sperriger Abfall aus Wohnungen, der aufgrund seiner Größe nicht in der Restmülltonne beziehungsweise den grauen Bei-stellsäcken untergebracht werden könne, zu verstehen. Dieses Sperrgut darf maximal zwei Meter lang sein, beziehungsweise 50 Kilogram nicht überschreiten. Dazu zählen zum Beispiel Möbel, Bilderrahmen, Federbetten, Teppichböden und Fahrräder.

Nicht über die Sperrgutabfuhr entsorgt werden können Einrichtungen, die fest zum Haus oder Garten gehören wie etwa Fenster, Türen, Badewannen, Waschbecken, Toilettenschüsseln, Rollladen, Gartenzäune, Gartenspielgeräte, Autoteile, Grünschnitt, Siloplanen, Baustellenabfälle, Kühlschränke und Elektrogeräte. „Auch gebündelter Restmüll, zum Beispiel in Plastiksäcken oder Kartons, ist kein Sperrmüll und wird daher nicht mitgenommen“, teilt die Kommune mit.