In diesem Jahr führt Jörg Eßlage vom Jugendcafé Freiraum zum ersten mal eine Radreise für männliche Jugendliche ab 16 Jahren durch. Am Samstag (24. Juni) treffen sich die Teilnehmer und Interessierte um 14.30 Uhr zu einer Infoveranstaltung im Freiraum. „Jugendliche und junge Erwachsene, die ihre Urlaubsplanung noch nicht abgeschlossen haben sind eingeladen. Auch für Kurzentschlossene ist noch ein Platz frei“, schreibt das Jugendcafé in einer Ankündigung. Die Tour vom 24. bis 28. Juli (Montag bis Freitag) startet in Winterberg und endet in Duisburg an der Mündung der Ruhr in den Rhein. Übernachtet wird in anderen Jugendzentren und Pfarrheimen auf der Isomatte. Teilnehmer benötigen ein verkehrssicheres Trekkingrad. Weitere Informationen zu Ausstattung und Equipment gibt es vor Ort. Die Kosten belaufen sich auf 60 Euro zuzüglich Taschengeld.

Zum Thema Weitere Informationen zur Radtour gibt es im Jugendcafé Freiraum, telefonisch unter 0 25 53 / 58 86 oder online.