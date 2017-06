Die Abschlussfahrt von zwei zehnten Klassen der Realschule führt im September nach London, vier Klassen wollen nach Berlin reisen. In Zeiten von Terroranschlägen kann man da schon ein mulmiges Gefühl bekommen. Die Realschule will trotzdem vorerst an dem Reiseziel festhalten und die Situation beobachten.

Von Anne Steven

Die Abschlussfahrt der zehnten Klassen ist für viele Mädchen und Jungen der Realschule der Höhepunkt ihrer Schullaufbahn. Zu diesem Zeitpunkt haben sie bereits zwei Jahre lang Geld für dieses Ereignis angespart. Traditionell reist ein Teil der Schüler nach London, die anderen nach Berlin. Wenn dann aber Dinge passieren, wie am frühen Montagmorgen in London, wenn Terroranschläge die Hauptstädte dieser Welt erschüttern, macht sich der eine oder andere doch seine Gedanken.

Im Fall der Realschule wollen die Verantwortlichen zunächst einmal abwarten. Schulleiterin Doris Nollen Kuhlbusch steht im regelmäßigen Austausch mit der Schulaufsicht. „Solange Großbritannien als sicheres Reiseland gilt, werden wir diese Fahrt durchführen“, erklärt sie auf Anfrage dieser Zeitung. Trotzdem würden sie und ihre Kollegen die Situation kritisch betrachten und, sollte sie sich verschärfen, entsprechende Maßnahmen ergreifen.

Nach den jüngsten Terroranschlägen sei in Großbritannien landesweit mit verstärkten Sicherheitsmaßnahmen zu rechnen, informiert das Auswärtige Amt auf seiner Homepage. Reisende werden gebeten, umsichtig zu sein und den Anweisungen der Sicherheitskräfte unbedingt Folge zu leisten. Die Fahrt der Ochtruper Schüler soll erst im September stattfinden. „Vielleicht entspannt es sich bis dahin wieder“, hofft die Schulleiterin, dass sie die Zehntklässler nicht enttäuschen muss.

Bisher keine Bedenken

Bisher seien weder aus der Schülerschaft noch von Seiten der Eltern Bedenken an die Schule herangetragen worden. Doch es werde keines der Kinder gezwungen, an der Klassenfahrt teilzunehmen. „Wenn besorgte Eltern ihre Kinder nicht mitfahren lassen wollen, können sie hierbleiben und werden entsprechend beschult“, erklärt Nollen Kuhlbusch. Die Schulleiterin will die Sorgen und Ängste der Eltern ernst genommen wissen. Auch in der Schulpflegschaftsversammlung am Dienstagabend stand das Thema auf der Tagesordnung. Die Eltern hätten sehr „unaufgeregt“ reagiert und Verständnis für das Vorgehen der Schule gezeigt, so Nollen Kuhlbusch.

„Ich bin auch Mutter und habe durchaus Magenschmerzen, wenn meine Tochter auf Konzerten oder Großveranstaltungen unterwegs ist“, betont die Schulleiterin. Aber eine 100-prozentige Sicherheit gebe es nicht: „Das Leben als solches ist kein sicheres.“

Sollte die Situation eintreten, und die Schulleitung müsste in Absprache mit Schulaufsicht und Eltern die Abschlussfahrt nach London absagen, würde es mit dem Umbuchen schwierig werden. Denn ob eine Reiserücktrittsversicherung einspringen würde, ist fraglich. Nollen Kuhlbusch will nun zunächst die Sommerferien abwarten. „Danach sehen wir weiter“, hofft sie, dass sich die Lage in Großbritannien wieder entspannt und zwei Schulklassen wie geplant den Weg nach London antreten können. Gleiches gilt auch für die anderen vier Abschlussklassen, die mit Berlin ebenfalls eine Großstadt und damit ein potenzielles Anschlagziel besuchen wollen.

Gymnasium

Direkt nebenan, am Gymnasium, ist das Thema derzeit nicht akut. Erst im Jahr 2018 plant ein Englisch-Leistungskurs der Oberstufe eine Fahrt nach London. „Da muss man noch abwarten und sehen, wie die Situation dann ist“, betont Schulleiter Peter Grus.

Anders sah das vor knapp zwei Jahren aus. Nur einen Tag nach den Terroranschlägen von Paris sollte Mitte November 2015 eine Gruppe Schüler aus Ochtrup zum Frankreich-Austausch aufbrechen. „Das haben wir damals abgesagt. Unsere französische Partnerschule hat uns damals signalisiert, dass die Lage zu unübersichtlich sei“, nennt Grus die Gründe. Die Entscheidung sei allen Verantwortlichen sehr schwer gefallen – ganz abgesehen von der Enttäuschung der Schüler.

Hauptschule

Die Abschlussfahrt der Zehntklässler der Ochtruper Hauptschule führt in diesem Jahr nach Berlin. Die Jugendlichen wandeln in diesen Tag auf den Spuren der Bundeshauptstadt. „Zum Glück ist es dort im Moment ruhig“, sagt Schulleiter Golo Mielke. Aber „man ist natürlich besorgt“.

Grundsätzlich, findet Nollen Kuhlbusch, sollte der Gedanke gelten: Wir dürfen uns in Europa in unserer Freiheit durch den Terror nicht einschränken lassen. „Das alles aber mit dem nötigen Augenmaß“, stellt die Schulleiterin klar, dass keine Schulklasse auf eine gefährliche Reise geschickt werde, nur um zu beweisen, dass die Schule keine Angst habe.