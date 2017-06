Für mehr als 50 Mitglieder der Jugendspielgemeinschaft Lau-Brechte/Weiner organisierte die Vereinsjugend des FC Lau-Brechte jetzt drei Aktionstage. Bei herrlichem Sonnenschein ging es am ersten Tag mit Kanus auf die Ems von Salzbergen bis Emsbüren. „Das Elternforum des FC Lau-Brechte wusste nicht nur durch leckeres Essen zu begeistern, sondern überraschte die Kanuten mit ihren Ortskenntnissen und Verpflegungsstationen an den abgelegensten Stellen der Ems-Auen“, heißt es in einem Pressebericht. Am zweiten Tag absolvierten die Jungkicker das „Wesfalenpferdchen“, ein Fußballabzeichen des Fußball- und Leichtathletik-Verbandes Westfalen. Im Anschluss stand der Kletterwald in Ibbenbüren auf dem Programm.

Der von der Vereinsjugend organisierte dritte Tag führte in den Ochtruper Stadtpark. Neben Fußball gab es eine Fülle von Spielangeboten wie Stratego, Kistenklettern, Twister, Wikingerschach und vieles mehr. Am späten Nachmittag wurde die Jugendversammlung des FC Lau-Brechte in den Räumen des ehemaligen DRK-Zentrums abgehalten. Dort wählte die Vereinsjugend einen neuen Vorstand: Vorsitzende sind Jacky Kühnel und Andre Wolter, die Kasse führen Carina Sahle und Lisa Greitenevert, für die schriftlichen Aufgaben sind Melanie Struck und Julia Rotterdam zuständig. Sandra Gemen wurde zur Eventmanagerin gewählt. „Neben der Weiterführung des Jugendraums an der Weinerstraße möchte der neue Vorstand weitere Spiel- und Sportaktionen für die Vereinsjugend organisieren“, heißt es im Pressetext abschließend.