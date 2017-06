Mit einem Ausflug durch die Geschichte der Exponate eröffnete Kurator Franz Kösters (r.) am Sonntagvormittag die Schau. Foto: Sabine Sitte

Selbst für das Team des Töpfereimuseums ist die aktuelle Sonderausstellung „Im Kontext“ ein aufregendes Unterfangen. „Wir finden es spannend“, beschreibt Tanja Withut die Zusammenstellung klassischer und moderner Keramik. Mit einem Ausflug durch die Geschichte der Exponate eröffnete Kurator Franz Kösters am Sonntagvormittag die Schau über die deutsche und Ochtruper Töpferkunst des 20. Jahrhunderts.

Die Exkursion beginnt im „Alten Häuschen“, dem historischen Teil des Museums. Mit unzähligen Leihgaben aus privaten Sammlungen spannt die Ausstellung einen künstlerischen Bogen von den 30er Jahren bis in die Gegenwart. Der Beginn des Nationalsozialismus war das Ende der Bauhaus-Schule, denn „die modernen Kunstbestrebungen waren zu unterlassen“, erklärt Kösters. Doch der Einfluss der Moderne war auch aus den keramischen Arbeiten der aufstrebenden Töpfergarde nicht mehr wegzudenken. Geradlinige Muster und schlichte Formen zeugen von der experimentellen Neugierde.

Auch der Ochtruper Josef Eiling begeisterte sich für die avantgardistischen Formen und Glasuren. Eine Überraschung für zahlreiche Gäste. „Ich brachte ihn bisher nur mit der traditionellen Ochtruper Keramik in Verbindung“, staunt eine Besucherin vor den eher unbekannten Arbeiten des Künstlers.

Die Ausstellungsmacher haben nicht nur Zeitabschnitte geschickt miteinander in einen Kontext gestellt In den Vitrinen harmonieren Stücke mit klassischen Glasuren neben Exemplaren aus industrieller Fertigung oder filigrane Schälchen neben rustikalen Fehlbrand-Schüsseln. Der Einfluss fremder Kulturen findet sich in den Abbildungen exotischer Tiere wieder: abstrakte Vogelmotive auf Tellern und Vasen, Skulpturen einer Affengruppe oder eines Elefanten.

Dazwischen die alt bewährten Muster der traditionellen Manufakturen. Modernste Künstlerkeramiken von Renate von Brevern und Heike Mühlhaus des Neuen Deutschen Designs zeigen abstrakte Formen neben akribisch genauen Arbeiten des Künstlers André van Martens. Detailliert erklärt Franz Kösters auch die Einflüsse der Künstler untereinander und unterhält mit zum Teil skurrilen Geschichten. So finden sich auch einfache Blumentöpfe inmitten der exklusiven Exponate. „Die hat Josef Eiling zu Kriegszeiten für die Aufzucht von Gemüsesaat produziert“, schmunzelt Kösters. Deshalb sei er vom Wehrdienst freigestellt worden. „Die Blumentöpfe haben ihm womöglich das Leben gerettet.“

Die Ausstellung im Töpfereimuseum läuft vom 25. Juni bis zum 17. September zu den bekannten Öffnungszeiten: Dienstag bis Freitag von 9 bis 12 Uhr und 15 bis 17 Uhr sowie an den Wochenenden jeweils von 15 bis 17 Uhr.