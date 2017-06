Von Annegret Rose

Die Verbindung kann auf etliche Erfolge in ihrer Benefizarbeit hinweisen. Deshalb hatte die Veranstaltung Unterstützer wie die Volksbank Gronau-Ahaus, die Marien-Apotheke Ochtrup, die Hafenkäserei Münster und den Getränkehandel Kock aus Ochtrup. Der Abend stand im Zeichen von Afrika. Es wurden Produkte von Frauen aus Namibia verkauft, die durch das Projekt „Penduka“ Zugang zu Bildung, medizinischer Versorgung und damit zu wirtschaftlicher Unabhängigkeit bekommen.

In ihrer Begrüßungsrede stellte Präsidentin Marie-Theres Elling-Stücker fest, dass die Organisation Soroptimist International die größte weltweit agierende Serviceclub-Organisation berufstätiger Frauen sei. Die Soroptimistinnen engagieren sich für Menschen, die Hilfe brauchen. Dies vor dem Hintergrund, dass Menschenrechte und Chancengleichheit für Frauen und Kinder regional und international unterstützt werden. In der Region sind die Soroptimistinnen mit ihrer Arbeit für die Leselernhilfe, beim Coolnesstraining in Schulen, bei den Tafeln in Steinfurt und Ochtrup, den Hospizvereinen der Region, der Frauenschutzwohnung in Gronau und der Initiative „Musik braucht keine Sprache“, die mit Rap und Tanz hilft, Sprachbarrieren zu überwinden, bekannt geworden.

Angesichts dieses Erfolgs, den die Präsidentin Elling-Stücker freudig auf die Anwesenden verteilte, war ein schöner Arbeit mit Musik und feinen Häppchen nur allzu verdient.

Ein freudiges Raunen ging durch die Reihen, als die Pianistin Kateryna Titova die Bühne betrat. Die junge, international bekannte Künstlerin, die 1983 in der Ukraine geboren wurde, spielte bereits in ganz Europa und den USA mit verschiedensten Orchestern.

Ganz unprätentiös setzte sich die Künstlerin an den Flügel, um mit vehementer Leidenschaft zunächst die „Sonate écossaise“ von Felix Mendelssohn-Bartholdy zu spielen. Auch die dann folgende „Mondscheinsonate“ von Ludwig van Beethoven begeisterte das Publikum. Nach einer lukullischen Pause ging das Konzert mit „…quasi una fantasia“ von Jan Václav Voříšek weiter und endete romantisch mit der „Sonaten-Fantaisie“ von Alexander Skrjabin. Dem Publikum gefiel es. Die Künstlerin wurde mit stehenden Ovationen bedacht.