„Bereits auf dem Weg nach Eemshaven wurden die Wolken immer dunkler und es setzte Regen ein. Ungemütlich starker Wind und Nieselregen begleitete die Heimatfreunde auf dem Weg zum Alten Leuchtturm auf der Insel“, heißt es in einem Pressetext. Ein Vertreter des Heimatvereins Borkum habe viel über die wechselvolle Geschichte des alten Turmes zu erzählen gewusst. Dass der Alte Leuchtturm ursprünglich einmal eine Kirche war, die im Laufe der Jahrhunderte mehrfach umgebaut wurde, davon zeuge noch der Walfänger-Friedhof. Der Kirchturm habe von je her den Schiffen als Navigationshilfe gedient. Im Anschluss wartete im Haus „Rote Erde“ des Bundesbahn-Sozialwerks ein Mittagsbuffet auf die Gruppe. Und das Inselwetter? „Mit jedem leer werdenden Teller verzogen sich die dunklen Wolken immer mehr. Bei blauem Himmel und strahlendem Sonnenschein genossen die Heimatfreunde das Promenadenkonzert und den Strand bis sie am Abend die Heimreise antraten“, schreibt der Heimatverein.