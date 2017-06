Ein großes Aufgebot an Einsatzfahrzeugen von Polizei und Zoll in der Innenstadt (Foto) und im Ortsteil Langenhorst sorgte am Sonntagabend für Aufregung. Foto: Brigitte Mikat

Aufregung am Sonntagabend in Ochtrup: Sowohl in der Innenstadt als auch im Ortsteil Langenhorst vermeldeten die Töpferstädter via Facebook eine Großrazzia der Polizei. Was es jedoch genau damit auf sich hatte, erklärte Britta Flothmann, Pressesprecherin des Hauptzollamtes Münster, am Montag auf Anfrage dieser Zeitung.

Von Anne Steven

Denn den Hut bei diesem Einsatz hatte nicht die Polizei auf, sondern besagtes Hauptzollamt in Münster. „Die Kollegen haben am Sonntagabend die Shisha-Bars in Ochtrup kontrolliert“, erläuterte Flothmann. Die Polizei leistete lediglich Amtshilfe und sicherte den Einsatzort ab.

Gegen 18 Uhr waren jeweils mehrere Fahrzeuge des Hauptzollamtes, der Polizei, der Feuerwehr und des Ordnungsamtes der Stadt Och­trup bei den Shisha-Bars an der Bült­straße, der Dränke und der Hauptstraße im Ortsteil Langenhorst vorgefahren. Die dramatische Optik täuschte aber offenbar, denn es habe sich um eine „ganz normale kombinierte Kontrolle“ gehandelt, betont die Pressesprecherin. Insgesamt seien 40 Beamte im Einsatz gewesen: Fachkräfte der Kontrolleinheit Verkehrswege, Beamte der Finanzkontrolle Schwarzarbeit sowie der Zollfahndung. Letztere haben sich den Kampf gegen Schmuggel auf die Fahnen geschrieben. Und in Ochtrup wurden sie fündig. „Es wurden circa 60 Kilogramm unversteuerter Tabak sichergestellt“, berichtete Flothmann von Zigarettenstangen ohne die in Deutschland vorgeschriebene Steuerbanderole. Weitere Ergebnisse der Kontrolle standen am Montag noch nicht fest.

Ebenfalls an dem Einsatz beteiligt war die Feuerwehr. Sie hatte die Brandschutzvorkehrungen in den Shisha-Bars im Fokus. Und auch das Ordnungsamt war mit von der Partie. Nach Auskunft des Fachbereichsleiters Ordnung, Schulen, Soziales, Michael Alfert, ging es seinen Leuten um die Wahrung des Jugendschutzes. „Wir haben aber keine Verstöße festgestellt“, sagte der Verwaltungsmitarbeiter.