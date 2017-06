Was vor 19 Jahren als Johannesfest im kleinen Rahmen begann, hat sich mittlerweile zu einem Dorffest mit verschiedensten Aktionen für große und kleine Besucher entwickelt. Am Ende war für jeden etwas dabei. Und in diesem Jahr fand das Fest vor einem ganz besonderem Hintergrund statt: Die gotische Johannesfigur, die etwa aus dem Jahr 1440 stammt und ihren Platz für gewöhnlich in der Langenhorster Gemeinde hat, ist restauriert worden. Damit die Gemeinde die Figur jedoch wieder bekommen kann, muss eine gesicherte Aufstellmöglichkeit her, um sie vor Diebstahl zu schützen. Der Erlös der Veranstaltung am Sonntag soll eben jener Figur zugute kommen und ein sicheres Zuhause finanzieren. Um die Gemeinde dabei zu unterstützen, leisteten unter anderem der Schützenverein Langenhorst, der Kindergarten St. Michael, die

Die Dorfgemeinschaft sammelt für die sichere Aufbewahrung einer Heiligenfigur. Foto: Timm Gust

Seniorengemeinschaft, die „Frauen vor Ort“ und der Langenhorster Aktivkreis einen Beitrag zum Dorffest. Für die musikalische Gestaltung bei Kaffee und Kuchen in der Vechtehalle sorgte der Posaunenchor, der übrigens auch den Gottesdienst am Morgen begleitete. „Wir haben einen Namen“ war das Motto der Messe, die sich im Kern auf Johannes den Täufer fokussierte und das Dorffest bereits um 9 Uhr einleitete.

Viele Menschen ließen sich nicht mehr allein von der Kirche ansprechen, hat Mitorganisatorin und Mitglied der Seniorengemeinschaft, Hildegard Schulze Elshoff, festgestellt. „Daher sind wir froh, dass so viele junge Familien das Fest besuchen und wir einen schönen Tag verbringen können“, ergänzte sie.