Früh übt sich, wer ein Maurer werden will. Die Kinder der Outlaw-Kita griffen den nahenden Umzug an die Schützenstraße auf und hatten jede Menge Spaß daran, selbst Steine und Mörtel zu vermauern. Foto: Outlaw gGmbH

Lange dauert es nicht mehr: Anfang September ziehen die Kinder der Outlaw-Kita Schützenstraße, die derzeit noch als Übergangslösung in der Einrichtung am Buschlandweg mitbetreut werden, um in „ihre“ Kita.

Um sie gut auf diesen Umzug vorzubereiten, startete Praktikantin Lisa Feldkamp im Rahmen ihrer Projektarbeit für ihr Anerkennungsjahr jetzt viele kreative Aktionen zu den Themen „Neubau“ und „Umzug“. „Spielerisch überlegte sie mit den Kindern, was alles in die Koffer soll, die sie in den Neubau mitnehmen – Spielzeug, Lieblingsbücher, Schmusekissen – jedes Kind steuerte Ideen bei“, heißt es in einem Pressebericht. Kreativ gestaltete die Gruppe zudem ein Kunstwerk für das neue Haus, sang Lieder zum Thema und schaute sich Bilderbücher an.

Regelmäßige Ausflüge zur Baustelle ermöglichten den Mädchen und Jungen, die Entstehung des neuen Gebäudes mit den einzelnen Bauabschnitten zu verfolgen. „Das fanden sie so interessant, dass sie beschlossen, die Kita selbst nachzubauen. Fachkundig studierten sie die Pläne des Architekten per Beamer, besorgten sich Steine, Türen, Fenster und Mörtel – alles im Kleinformat – und ‚mauerten’ begeistert los“, schreibt die Outlaw-Kita. So hätten die Kinder ihr eigenes Modell der Kita Schützenstraße entworfen. Und einer der Steppkes verkündete beim nächsten Baustellenbesuch ganz wichtig den Bauarbeitern: „Ich bin auch ein Maurer.“