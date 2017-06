Elf Stationen in zweieinhalb Stunden: Die Jury des Kreiswettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ hat gestern Welbergen besichtigt. Zahlreiche Bewohner des Ochtruper Ortsteils nahmen an der Tour teil. Initiator Rainer Kappelhoff zeigte sich anschließend zufrieden.

Von Anne Spill

Geschafft. Rainer Kappelhoff atmet tief durch und nimmt einen großen Schluck aus dem Wasserglas. Dann blickt er auf seine Armbanduhr und seufzt zufrieden. „Wir haben ja sogar noch ein paar Minuten herausgeholt“, stellt er fest. Zwei Stunden und zwanzig Minuten hat die Tour mit der Jury von „ Unser Dorf hat Zukunft“ durch Welbergen gedauert. „Beinahe eine Punktlandung“, ist Kappelhoff erleichtert. Denn das richtige Timing, das ist im Kreiswettbewerb ganz wichtig, weiß der Initiator von früheren Teilnahmen.

Viele Bewohner sind dabei

Rückblende. Es ist viertel nach eins. Die Bewertungskommission sollte eigentlich schon da sein. Eine große Schar Welberger – es mögen so an die 50 sein – hat sich im Schatten der Bäume im Ortskern versammelt. Manche tragen Namensschilder am Revers, weil sie heute etwas vortragen werden, andere wollen „einfach so“ dabei sein, wenn sich die Jury Welbergen ansieht. Anton Katerkamp hat das Wägelchen mit der Lautsprecheranlage schon postiert, die Flyer mit der Route liegen bereit. Auf dem Brett, das Rainer Kappelhoff in der Hand hält, klemmt ein Zettel mit einer gemalten Uhr und dem Hinweis „eine Minute“. „Falls einer zu lange spricht, halte ich das hoch“, erklärt Kappelhoff. Und wird jemand allzu ausschweifend, klingelt er mit dem Glöckchen, das er in seiner Tasche verwahrt. Schließlich haben die Welberger nur zweieinhalb Stunden Zeit, um der Kommission ihren Ort zu zeigen.

Dann tut sich endlich etwas auf dem Parkplatz an der Kirche. „Das sieht mir nach der Jury aus“, ruft Kappelhoff – und marschiert mit Matthias Speckblanke den Gästen entgegen. Und dann geht alles recht flott: Die Initiatoren begrüßen die Kommission, die Mitglieder stellen sich vor – und schon geht es zur Sache.

Elf Stationen haben die Welberger vorbereitet, um zu zeigen, was ihren Ort ausmacht: Vom Dorfplatz geht es in den Dorfladen, über Schnieders Eck zur Festwiese, dann zum Gerätehaus der Feuerwehr, zur Grundschule, entlang der Trockenmauer am Friedhof vorbei zur früheren Pastorat, schließlich zur Brücke, zur Bücherei und zur Alten Kirche. Dort steigt die Fußgruppe in die Bimmelbahn, um die letzte Station – das Sportgelände – anzusteuern.

Fit für die Zukunft werden

Vertreter der verschiedenen Einrichtungen, der Vereine, Verbände, der Feuerwehr und der Stadt haben kurze Vorträge vorbereitet, um die Juroren mit Wissenswertem zu versorgen. Manches ist der Jury – einige Mitglieder sind zum wiederholten Male dabei – bereits bekannt. Schließlich hat der Ochtruper Ortsteil in den vergangenen Jahren schon mehrfach am Wettbewerb teilgenommen. „Aber wir wollen auch zeigen, wie sich die Dinge weiterentwickelt haben und wie wir Welbergen fit für die Zukunft machen wollen“, macht Rainer Kappelhoff deutlich. So erfährt die Kommission zum Beispiel, dass der Dorfladen, der schon bei früheren Begehungen eines der Glanzlichter war, ein neues Dach bekommen hat. Oder dass die Prämie aus dem Sonderpreis des Landeswettbewerbs aus dem Jahr 2015 für die Aufwertung von Schnieders Eck eingesetzt worden ist. Oder dass die Welberger ihr Engagement bündeln und zusammen ein Dorfentwicklungskonzept auf den Weg bringen wollen.

Anstöße, die nicht zuletzt die Manöverkritik aus den vorherigen Teilnahmen gegeben hat. „Man bekommt immer noch einen zusätzlichen Kick. Insofern gibt es bei diesem Wettbewerb auch keine Gewinner oder Verlierer“, sagt Kappelhoff. Und doch: Ob sie auf dem Treppchen ganz oben gelandet sind, erfahren die Welberger am 4. Juli. Dann präsentiert die Jury im Kreishaus das Ergebnis. Genug Zeit, um alles sacken zu lassen. Und noch einmal tief durchzuatmen.