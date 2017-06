Vor dem Amtsgericht in Steinfurt stand ein 22-jähriger Ochtruper. Foto: Mike Oelerich

Von Matthias Lehmkuhl

Am Dienstag verurteilte das Amtsgericht Steinfurt ihn wegen Sachbeschädigung zu einer Geldstrafe in Höhe von 1050 Euro. Eine neue Toilettentür hätte „nur“ 300 Euro gekostet. „Ich weiß zwar nicht mehr viel, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass ich das war“, meinte der ehemalige und damals volltrunkene Stammgast. Am 19. März soll der 22-Jährige gegen 1 Uhr nachts im Keller einer Ochtruper Diskothek die Toilettentür eingetreten haben.

Ein 19 Jahre alter Mitarbeiter des Tanzschuppens sagte aus, dass er die Tür der WC-Kabine geöffnet und den Angeklagten dort gesehen habe. „Dann hat er die Tür zugeschlagen und dagegen getreten“, erklärte der Schüler.

Richterin mildert Strafe ab

Der 56 Jahre alte Besitzer der Diskothek äußerte seinen Unmut darüber, dass der Beschuldigte ihn mit 50 Euro abspeisen und die erst eine Woche alte Tür nicht ganz bezahlen wollte: „Weil er keine Bereitschaft zeigte, den Schaden zu begleichen, habe ich ihn angezeigt.“

Eine 18-jährige Zeugin hatte den Randalierer aus der WC-Zelle kommen sehen. Eine ebenfalls als Zeugin geladene 18-jährige Abiturientin war am Tatabend ziemlich angetrunken. Sie hatte mehr Personen im Keller wahrgenommen als die anderen Zeugen. Außerdem hatte sie den Täter nicht gesehen.

Der Täter wies drei Eintragungen wegen Sachbeschädigung, Diebstahls und Betrugs im Bundeszentralregister auf. Die Staatsanwältin forderte ein Geldstrafe in Höhe von 1200 Euro. Der Angeklagte bezweifelte weiterhin seine Schuld. Er gab vor, 14.000 Euro Schulden zu haben. Die Richterin milderte die Geldstrafe etwas ab und sagte: „Der Tatvorwurf ist bestätigt worden.“