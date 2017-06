In der 200 Jahre alten Mühle wird Schwarzbrot frei von Konservierungsmittel gebacken. Bei der Führung durch die Bäckerei erfuhren die Besucher, dass auch heute noch einen Meter lange Brotformen verwendet werden, in denen der Teig in aller Ruhe zu einem guten Pumpernickel reifen kann. Dieser wird dann 24 Stunden lang bei 120 Grad zu fünf Kilogramm schweren Brote gebacken, schreibt der Freundeskreis. Eine Pumpernickelverkostung schloss sich der Vorführung an.

Bei der Mühlenbesichtigung wurde auch gezeigt, wie der Roggen gereinigt und geschrotet wird. Der Abschluss bildete das Kaffeetrinken im Mühlencafé mit der Pumpernickel-Torte, die nach altem Familienrezept gebacken wird.