Die Schützen von Lamberti-Mark sind in diesen Tagen unterwegs, um den Bezirk mit grün-weißen Fähnchen zu verschönern: Der Verein feiert am kommenden Wochenende nämlich sein Schützenfest mit Königs- und Kaiserschießen.

Die Regentschaft des Königspaars Ludger und Maria Wiechers findet am Sonntag (2. Juli) beim Schießen auf den Königsvogel „LuMa“ ihr Ende. Beim Kaiserschießen auf das hölzerne Federvieh „MaRa“ werden dann am Montagmorgen (3. Juli) die Nachfolger des von Rainer und Maria Engbers ermittelt. Der Festverlauf im Einzelnen:

► Freitag (30. Juni): Um 16 Uhr treffen sich die Vereinsdamen im Festzelt am Austeresch zum Rosenmachen. Um 17 Uhr kommen die Schützenbrüder hinzu, um unter der Führung von Oberst Thomas Bussmann mit seinen Adjutanten Marius Rothe und Andre Schilling sowie Hauptmann Kevin Robben Maibuchen und Birkengrün zu holen. Anschließend wird gemeinsam das Festzelt geschmückt, wobei DJ Chris Eithoff für die musikalische Begleitung sorgt.

► Samstag (1. Juli): Um 16.30 Uhr heißt es Antreten der Schützen im Festzelt im Austeresch. Nach der Ausgabe der Festabzeichen geht es unter Begleitung der Stadtkapelle Ochtrup und des Spielmannzuges Lamberti im Festzug zum Kirchgang. Die heilige Messe beginnt um 18 Uhr statt. Im Anschluss findet die Gefallenenehrung mit Großem Zapfenstreich am vereinseigenen Ehrenmal am Kreisverkehr Postdamm/Laurenzstraße statt. Nach der Ehrung einiger Jubilare bittet ab 20 Uhr die Band „NANU“ zum öffentlichen Tanz.

► Sonntag (2. Juli): Um 10 Uhr bringen die Schützen den Königsvogel „LuMa“ ab „Beltman‘s“ zur Vogelstange. Um 13.45 Uhr versammeln sich dann alle Schützenbrüder zum Antreten am Festzelt. Zunächst werden die Fahnenoffiziere Andreas Scheipers, Thomas Beckwermert und Hermann-Josef Struck mit der Vereinsfahne in den Festzug aufgenommen. Nachdem der Oberst das Kommando vom Hauptmann übernommen hat, reiht sich das amtierende Königspaar Ludger und Maria Wiechers in den Festzug ein. Dann kehren die Schützen – begleitet von flotter Marschmusik – zum Festplatz im Austeresch zurück, wo sich das Vogelschießen anschließt.

Nach dem Königsschuss findet die Proklamation der neuen Regenten im Festzelt statt. Danach startet der Tanz für alle mit der Stadtkapelle Och­trup.

► Montag (3. Juli): Um 9 Uhr treffen sich die Schützen zum Umzug durch den Vereinsbezirk am Festzelt. Zunächst wird der neue König mit den Königsoffizieren Patrick Dinkhoff und Felix Wessling abgeholt. Es folgt der letzte Auftritt des scheidenden Kaiserpaares Rainer und Maria Engbers, dessen Holzvogel „MaRa“ das Zielobjekt beim anschließenden Kaiserschießen mit Frühschoppen ist. Die Kaiseroffiziere Michael Bussmann und Lennart Plenter fiebern dem finalen Kaiserschuss unter der musikalischen Begleitung der Stadtkapelle Och­trup und des Spielmannszuges Lamberti entgegen.

Ab 20 Uhr findet der große Festball für die gesamte Schützenfamilie von Lamberti-Mark mit den Gästen des Königs- und Kaiserpaares sowie des Vereins statt. Es spielt die Band „Fine Time“ auf, sodass für Unterhaltung bis in die frühen Morgenstunden gesorgt ist.

► Am Dienstag (4. Juli) klingt das Schützenfest ab 11 Uhr in und am Festzelt aus. Beim traditionellen Bummeltag aus wird das Fest 2017 zu Grabe getragen.