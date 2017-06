Eine hysterische junge Frau läuft durch den Osteingang des DOC, überall liegen Menschen am Boden, manche sind verletzt, andere haben einen Schock erlitten und irgendwo befindet sich auch noch ein schwer verletzter Mechaniker. Dieser Situation musste sich am Montagabend ein frisch gebackenes Sanitäter-Team des DRK stellen. Das Szenario: ein gewaltsamer Übergriff wie ein Amoklauf oder Terror-Akt.

Für die Simulation sind einige Mitglieder des Roten Kreuzes aus Neuenkirchen und Greven als Darsteller nach Ochtrup gekommen. Die Vorbereitung für die Übung findet auf dem Parkplatz-Ost statt. Dort erhalten die Komparsen ihre täuschend echt wirkenden, aber vollkommen harmlosen Wunden. Alles soll schließlich möglichst authentisch wirken. Und so bekommt jeder eine Rolle und ein bestimmtes Verhalten zugewiesen. Insgesamt zwölf Opfer sollen in diesem Szenario von einem Team aus 23 Sanitätern versorgt werden.

Im Hintergrund machen sich Rotkreuzleiterin Monika Hanke und ihre Kollegen Notizen zum Vorgehen der Neulinge und dokumentieren die Übung mit Fotos. „Wir wollen schauen, was gut läuft und woran wir noch arbeiten müssen“, sagt Hanke.

Fotostrecke: DRK probt im DOC für den Ernstfall Fotostrecke Foto: Moritz Mohring

Als das Team am vorbereiteten Tatort eintrifft, steht zunächst die Kategorisierung der Geschädigten an. Anschließend kümmern sich die Sanitäter um die Versorgung der Verletzten. Da gibt es einige Schnittwunden, Prellungen und sogar einen abgeschnittenen Finger zu verarzten. Einige Personen haben einem Schock erlitten und eine junge Frau hat ein Knalltrauma. Mit ihr kann nur schriftlich kommuniziert werden. Das Team bespricht sich via Funk, versucht den Überblick zu behalten und jeden zu versorgen. „Es ist grade in der heutigen Zeit wichtig, sich mit solchen Szenarien vertraut zu machen“, weiß Einsatzleiter Tobias Klingebiel. Er kennt sich bereits bestens mit Übungen dieser Art aus.

Nach einer Stunde scheinen alle Verletzten versorgt zu sein und auch den verletzten Mechaniker im Keller haben die Einsatzkräfte rettet können. „Ich wäre fast verblutet“, meint einer der Darsteller scherzhaft. Dennoch sind die DRKler mit dem Ergebnis der Übung zufrieden. Immerhin haben die meisten Teilnehmer ihren Sanitäterschein erst vor Kurzem absolviert. „An und für sich ist es gut gelaufen“, bilanziert Klingebiel. „Ich bin zufrieden.“ Das Ziel, alle Patienten zu retten, sei erreicht worden.