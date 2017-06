Von Anne Steven

Wenn sich in der jüngeren Vergangenheit eines beim Thema Baustelle Lambertikirchplatz nicht breit gemacht hat, dann war das Zufriedenheit. Ständig gab es Probleme, Unklarheiten, teilweise wurde gepfuscht. Doch mittlerweile scheint Ruhe eingekehrt zu sein. Das wirkt sich auch auf die Arbeiten aus, denn die schreiten nun, das war zumindest Tenor bei der Baubesprechung am Dienstagmorgen, zügig voran. Es sieht so aus, als würde der Zeitplan eingehalten werden.

Und ja, da blitzt in den Augen von Bauleiter Yves Boschloos und Verwaltungsmitarbeiterin Melanie Löcke so etwas wie Zufriedenheit auf. „Jetzt bauen wir nur noch auf“, erklärt Yves Boschloos. Die Tiefbauarbeiten seien abgeschlossen. „Alle großen Löcher sind zu“, freut sich Melanie Löcke, dass der Fortschritt nun auch optisch sichtbar wird. So wächst das Pflaster langsam, aber sicher rund um die Lambertikirche weiter, die Bereiche zwischen Kirchengebäude und Bodenpflasterung sind größtenteils bereits mit Kieselsteinen verfüllt und auch die Pflasterung der Treppenanlage östlich der Kirche ist fast fertig.

Während Löcke und Boschloos gemeinsam mit den Bauleitern der Firma Könning die aktuelle Lage besprechen, geht es rundherum fleißig weiter. „Haben Sie gesehen, der Brunnen ist drin“, freut sich Boschloos und deutet in Richtung Pfarrhaus. Dort sind einige Bauarbeiter damit beschäftigt, den Bereich rund um den alten Lamberti-Brunnen abzurütteln. „Jetzt fehlt nur noch die Einfassung“, ergänzt Melanie Löcke. Dafür werden gerade die Fundamente vorbereitet. Etwa 40 Zentimeter hoch soll die Brunneneinfassung werden. Optisch ähnelt sie der Einfassung der Platane vor dem Restaurant „Dal Compare“.

Fotostrecke: Baustelle rund um die Lambertikirche Fotostrecke Foto: Anne Steven

Apropos Bäume : Gegenüber der Eisdiele „San Remo“ ist geplant, eine weitere Platane zu pflanzen. Und der Ahorn im Kreuzungsbereich von Mühlen- und Weinerstraße soll am Restaurant „Odysseus“ einen Bruder bekommen. Im Bereich zwischen Pfarrhaus und Hotel „Im Wigbold“ sind zwei weitere Bäume geplant. Dort sollen Zierkirschen hinkommen. Ein weiterer Baum im Bereich der Gaststätte Kock wird entgegen der Planung nun doch nicht gepflanzt. „Das macht keinen Sinn. Da liegt alles voller Leitungen“, erklärt Melanie Löcke die Änderung. Damit alle anderen Bäume keinen Schaden an den teilweise frisch verlegten Leitungen anrichten, werden die Bäume mit sogenannten Wurzelschutzbahnen versehen. „Die Wurzeln werden gezwungen, nach unten zu wachsen, und richten somit keinen Schaden an“, erklärt Yves Boschloos das Prinzip.

Was den Vandalismus auf der Baustelle angeht, sei es deutlich ruhiger geworden, hat Baustellenleiter Armin Rohloff von der Firma Könning festgestellt. „Seitdem die Baustelle im Bereich der Weinerstraße für Fußgänger und Radfahrer wieder durchgängig ist, ist es deutlich besser geworden“, stimmt auch Melanie Löcke zu. Nur noch selten verirren sich Passanten in die Baustelle.

Da die Durchfahrt für den motorisierten Verkehr dauerhaft gesperrt bleibt, sollen die entsprechenden Poller zeitnah eingesetzt werden. Für den Lieferverkehr werden sie automatisch versenkt sein. Benötigt die Feuerwehr an dieser Stelle freie Fahrt, genügt ein Anruf im Rathaus.

Es scheint also derzeit alles rund zu laufen am Lambertikirchplatz, auch das Wetter spielt mit. Gerade in der Anfangszeit der Bauphase war das selten der Fall, und vor allem die Geschäftsleute hatten darunter zu leiden. Doch auch in dieser Hinsicht haben sich die Umstände offenbar gebessert. „Die Zusammenarbeit mit den Arbeitern klappt hervorragend“, berichtet Susanne Dorsten. Ihr Friseursalon liegt mittendrin im Geschehen. Klar fehle ihr die Laufkundschaft, doch ansonsten gebe es wenig zu kritisieren. „Hier ist es besser gelaufen als auf der anderen Seite der Kirche“, weiß die Ochtruperin aber um den Ärger der anderen Geschäftsleute. Lärm und Dreck seien zwar auch bei ihr nicht abzustellen, doch ein Ende der Bauphase immerhin in Sicht.

Das bestätigt auch Melanie Löcke. Was letzte Unebenheiten und Fehler im Pflaster angehe, bittet sie um Geduld. Ganz zum Schluss ginge es noch einmal an die Feinarbeiten.