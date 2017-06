Von Anne Steven

Etwa 2000 Mal hat sich die Eingangstür der ehemaligen Pestalozzischule für die noch verbliebenen 14 Schüler im Laufe ihrer Schulzeit geöffnet. Das rechnete ihnen ihr Klassenlehrer Ulrich Kelle am Mittwochmorgen im Rahmen ihrer Entlassfeier vor. Seit zwei Jahren gehört die 1961 gegründete Förderschule bereits zur Grüterschule in Rheine. Nun stand die Verabschiedung der letzten Abschlussklasse am Standort Ochtrup an. Nicht verwunderlich, dass bei allen Beteiligten auch ein bisschen Wehmut mitschwang.

Nicht nur für die Schüler sei dieser Tag ein besonderer, meinte auch Bürgermeister Kai Hutzenlaub in seinem Grußwort. Er überbrachte die Glückwünsche der Stadt Ochtrup und der Gemeinde Wettringen. „Zeigt der Welt, dass ihr etwas auf dem Kasten habt. Ihr müsst euch nicht verstecken“, gab er den Entlassschülern mit auf den Weg.

Fotostrecke: Schulentlassung der ehemaligen Pestalozzischule Fotostrecke Foto: Anne Steven/Lynn Meckmann

Von der Grüterschule in Rheine war Schulleitern Sabine Schillack gekommen. „Ich wünsche euch, dass immer jemand für euch da ist“, wandte sie sich an die 14 Schüler. Ganz spontan trat die ehemalige Leiterin der Pestalozzischule, Brunhilde Böwering, ans Rednerpult. Bei aller Wehmut und Traurigkeit, dass es ihre Schule nun nicht mehr gebe, dürfe nicht vergessen werden, dass sich für die Entlassschüler nun eine neue Tür in eine spannende Zukunft öffne, zitierte Böwering das Motto des Abschlussklasse. Sie forderte die Jugendlichen auf, auch weiterhin den Kontakt zueinander und zu den Ehemaligen der Pestalozzischule zu halten.

Klassenlehrer Ulrich Kelle ließ auch im Namen seiner beiden Kolleginnen Bärbel Brockevert und Ulrike Goltsch die Schulzeit seiner Schützlinge noch einmal Revue passieren. Er erinnerte in Wort und Bild an den ersten Schultag, seinen Einstieg an der Pestalozzischule als Referendar und an zahlreiche Klassenfahrten und Ausflüge. Ja, und auch an die Veränderungen, die in dieser Zeit an der Schule passierten.

Mit der Zeit sei es immer leerer geworden. Waren im Schuljahr 2007/2008 noch 160 Schüler und 18 Lehrer an der Schule, blieben zum Schluss nur noch zwei Lehrkräfte und 14 Schüler übrig. „Ihr habt aber nicht den Kopf in den Sand gesteckt“, lobte Kelle seine Klasse. Für die Zukunft wünscht er ihnen: „Solltet ihr einmal vor einer verschlossenen Tür stehen, seid euch sicher: Es gibt immer jemanden, der einen Schlüssel hat.“

Derart positiv gestimmt, waren auch die Entlassschüler. Sie hatten ein Gedicht von Wolfgang Borchert umgewandelt und forderten dazu auf „Dann gibt es nur eins: Sag ja!“ zur Ausbildung, zum Traumberuf und zum Schulabschluss. Sie sprachen sich Mut zu, wollen ihre Träume Realität werden lassen und neue Erfahrungen sammeln. Humorvoll und mit einem Augenzwinkern blickten sie auf ihre Schulzeit zurück, bevor sie mit ihren Abschlusszeugnissen ein letztes Mal durch die Eingangstür der ehemaligen Pestalozzischule gingen.