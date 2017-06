Zum Motto „Lasst uns leben wie ein Feuerwerk“ an der Hauptschule und „Walk of Fame – Die Stars gehen, die Fans bleiben“ an der Realschule feierten die Zehntklässler am gestrigen Mittwoch ihren „Tag X“ und stürmten die Schulen. In der Sporthalle der Hauptschule waren Spiele mit den jüngeren Schülern angesagt. Die Abschlussschüler der Realschule verstopften das Treppenhaus mit Luftballons. Pünktlich um 11.11 Uhr stürmten die jüngeren Schüler aus ihren Klassen. Ergebnis: Innerhalb kürzester Zeit waren so gut wie alle Luftballons zerplatzt – und ab ging es zum Showprogramm.

Fotostrecke: Schulsturm der Hauptschule Fotostrecke Foto: Martin Fahlbusch/Rike Tombült