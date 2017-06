Neben politischen Themen, wie dem Besuch des Deutschen Bundestages, lag der Schwerpunkt im Bereich der deutschen Geschichte. Die Gruppe besichtigte unter anderem das Konzentrationslager Sachsenhausen, den Checkpoint Charlie, das Museum Blindenwerkstatt Otto Weidt, die East Side Gallery und noch vorhandene Teile der Berliner Mauer (Bernauer Straße). „Natürlich war das Thema Sicherheit bei den Klassenlehrern Jantje Scho, Bodo Richter und Andreas Wilken ein Thema – gerade weil man direkt am Hauptbahnhof das Wochendomizil bezogen hatte“, heißt es im Bericht der Schule weiter. Aber die Polizeipräsenz in der Bundeshauptstadt sei so enorm gewesen, dass dieses Thema doch schnell wieder an Brisanz verloren habe.