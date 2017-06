Besucher des Internationalen Cafés in der Bücherei St. Lamberti hatten schon mehrfach Gelegenheit, syrisches Gebäck zu probieren. Eine viel größere Auswahl an internationalen Spezialitäten gibt es am Sonntag (2. Juli) von 11 bis 17 Uhr beim Fest der Kulturen in der Pestalozzi-Schule. „Unter anderem wird Hind Almohammad Al Saeed zeigen, wie Baklava gebacken wird und sich von interessierten Zuschauern dabei helfen lassen“, heißt es in einer Pressemitteilung der Organisatoren.

Beim „Fest der Kulturen“ gibt es noch viele weitere, interessante und unterhaltsame Angebote – von Musik über Ausstellungen und Vorträge bis zu Spielen und verschiedenen Mitmach-Aktionen.

Zahlreiche Akteure – Flüchtlinge, Zugezogene und Einheimische – sind an dem Programm beteiligt und mit den Vorbereitungen beschäftigt. Aus diesem Grund wird das monatliche Internationale Café am Samstag (1. Juli) ausfallen.