Die Wok-Küche lernt die kfd St. Marien kennen: Viel Gemüse und wenig Fett machen sie so gesund. Der Kursus richtet sich an Frauen und an Männer. Foto: Jens Schierenbeck/dpa

► Juli: 7. Juli (Freitag), 8.30 Uhr: Gemeinschaftsmesse in der Marienkirche, anschließend Frühstück; 12. Juli (Mittwoch), 14.30 Uhr: Wandern beziehungsweise Radtour, Treffen am Georgsheim; 29. Juli (Samstag), 19 Uhr: Kulinarischer Sommerabend im Georgsheim; 30. Juli (Sonntag), 13.30 Uhr: Fahrt zur Waldbühne Ahmsen, gezeigt wird „Martin Luther“, ab Georgsheim.

► August: 4. August (Freitag), 8.30 Uhr: Gemeinschaftsmesse in der Marienkirche, anschließend Frühstück; 9. August (Mittwoch), 13.30 Uhr: Halbtagesfahrt zur Religio in Telgte, Treffen am Georgsheim, 14.30 Uhr: Wandern beziehungsweise Radtour, Treffen am Georgsheim; 24. August (Donnerstag), 9.30 Uhr: Pilgern auf dem westfälischen Jakobsweg von Nahrups Hof bis Haus Dyckburg in Münster-Handorf.

► September: 1. September (Freitag), 8.30 Uhr: Gemeinschaftsmesse in der Marienkirche, anschließend Frühstück; 5. September (Dienstag), 19.30 Uhr: Gymnastik, fortlaufender Kursus, Clemens-August-Heim, 19.30 Uhr: Frauenkino, Georgsheim; 6. September (Mittwoch), 8.30 Uhr: Fahrt zur Landesgartenschau in Bad Lippspringe; 12. September (Dienstag), 15 Uhr: Mitarbeiterinnenrunde im Georgsheim; 13. September (Mittwoch), 14.30 Uhr: Wandern beziehungsweise Radtour ab Georgsheim; 21. September (Donnerstag), 14 Uhr: Radtour zu den Wegekreuzen ab Georgsheim.

► Oktober: 10. Oktober (Dienstag), 19.30 Uhr: Frauenkino im Georgsheim; 11. Oktober (Mittwoch), 14.30 Uhr: Wandern beziehungsweise Radtour ab Georgsheim; 13. Oktober (Freitag), 8.30 Uhr: Gemeinschaftsmesse in der Marienkirche, anschließend Frühstück.

► November: 3. November (Freitag), 8.30 Uhr: Gemeinschaftsmesse in der Marienkirche, anschließend Frühstück; 7. November (Dienstag), 19.30 Uhr: Frauenkino, Georgsheim; 8. November (Mittwoch), 14.30 Uhr: Wandern ab Georgsheim; 15. November (Mittwoch), 19 Uhr: Kochkursus, Leckeres aus dem Wok, für Männer und Frauen, Pestalozzischule.

► Dezember: 1. Dezember (Freitag), 8.30 Uhr: Gemeinschaftsmesse in der Marienkirche, anschließend Frühstück; 2. Dezember (Samstag), 9.30 Uhr bis 16 Uhr: Einstimmung in den Advent mit Anna-Maria Trockel im Gertrudenstift Rheine-Bentlage, Abfahrt 9 Uhr, Georgsheim; 5. Dezember (Dienstag), 19.30 Uhr: Frauenkino im Georgsheim; 12. Dezember (Dienstag), 17.30 Uhr: Adventsfeier der Mitarbeiterinnen, Georgsheim; 13. Dezember (Mittwoch), 14.30 Uhr: Wandern ab Georgsheim; 14. Dezember (Donnerstag), 13 Uhr: Fahrt zum Weihnachtsmarkt Schloss Moyland bei Kleve, Treffen am Georgsheim.

► Vorschau: 4. bis 11. Juli 2018: Gemeinsame Pilgerfahrt nach Rom.