Die Bibel als Rezeptbuch: Die Firmbewerber haben in einem Kochkursus „göttliche Gerichte“ zubereitet. Den Jungen und Mädchen mundeten die ungewöhnlichen Speisen.

Von Moritz Mohring

„Da lernt man ganz neue Gewürze kennen“, erzählt Maria Rotermann, als alle Teilnehmer des Firmkurses gemeinsam am Tisch sitzen und von der Vorspeise probieren. Vor ihnen stehen frisch gebackenes Fladenbrot und ein Dip, der vom Geschmack her am besten mit Kräuterbutter zu vergleichen ist. Tatsächlich trägt diese Mischung aus Kräutern und Frischkäse jedoch seit jeher den Namen „Ur“, stammt aus Babylonien und ist deutlich geschmacksintensiver. Wie die nachfolgenden Gänge haben die Firmlinge diese Speise im Zuge ihres Modulkurses hergerichtet.

Neue Gerichte

Unter dem Motto „Biblisch kochen – einfach göttlich“ nehmen Rita Holtmanns­pötter, Mechthild Holtmann, Mechthild Leusing, Marion Struck und Maria Rotermann die Jugendlichen in der Küche der Pestalozzischule mit auf eine „kulinarische Reise durch die Bibel“ – so der Leitsatz des zusammengestellten Kochbuchs. „Wir mussten uns selbst erstmal schlau machen“, sagt Rotermann. Seit zwei Jahren gibt es den Kochkursus für Firmlinge jetzt schon, und auch heute sollen wieder ein paar neue Gerichte ausprobiert werden. „Was im vergangenen Jahr nicht so gut angekommen ist, haben wir weggelassen“, erzählen die Frauen aus Ochtrup, Langenhorst und Welbergen.

Als nächstes servieren die fleißigen Köche den Hauptgang. Hinter dem sogenannten „Musakha“ verbirgt sich Geflügel unter einer Kruste aus Zwiebeln und Pinienkernen. Dazu gibt es Reis, natürlich ebenfalls gewürzt.

Ungewöhnliche Speisen, zubereitet von den Firmlingen. Foto: Moritz Mohring Ungewöhnliche Speisen, zubereitet von den Firmlingen. Foto: Moritz Mohring

Firmlinge haben die Wahl

Trotz des ungewöhnlichen Geschmacks kommt das Essen sehr gut an. Den Jungen und Mädchen mundet es sichtlich. Obwohl sich viele von ihnen in der Küche bereits auskennen und schon das ein oder andere Gericht selbst gekocht haben, können sie bei diesem eintägigen Kurs noch viel Neues lernen. Er ist immerhin auch Teil des Firmunterrichts, welcher im vergangenen Jahr komplett ummodelliert wurde. Die Firmlinge haben seither die Wahl zwischen mehreren Modulen, welche oft auch mit Sozialarbeit zu tun haben. „Das spricht Jugendliche einfach mehr an, als wenn sie nur Sachen vorgelesen bekommen“, sind sich die Köchinnen einig.

Zwei Desserts

Als der Nachtisch serviert wird, sind einige schon ziemlich satt. Das „biblische“ Essen ist bereits in kleinen Mengen sehr sättigend. Trotzdem gibt es zum Ende gleich zwei Desserts zu probieren: gekühlter Frischkäse mit Johannisbeeren und gerösteten Mandelscheiben sowie Grießpudding mit Karamellsoße. Auch hier sind sich die Köche einig: Die süßen Speisen schmecken hervorragend.

Nach dem ausgiebigen Festmahl muss dann nur noch der Abwasch erledigt werden. Bei so vielen fleißigen Händen ist das jedoch schnell geschafft.