In den Klassen eins und zwei belegt Enya Kurpiers aus Wettringen den ersten Platz, Alina Okonev aus Ochtrup kommt auf Rang zwei, und Platz drei geht an Maja Dalibor aus Wettringen. In den Jahrgängen drei und vier siegte Vivien Groer aus Wettringen. Lara Stemmerich aus Wettringen belegte Platz zwei, Jan-Erwin Höfting aus Och­trup Rang drei. Bei den Fünft- und Sechstklässlern steht

Marleen Thea Hörsting aus Metelen ganz oben auf dem Siegertreppchen. Auch in den Jahrgängen zehn bis 13 wurden Preise vergeben: Den ersten Platz sichert sich Dana Brüggenkamp aus Ochtrup. Platz zwei erreicht Henrike Holtmann-Uphoff aus Ochtrup. Anna Lena Strassburg aus Wettringen landet auf Platz drei. Die Preise überreichte Melina Schnieders, Marketing-Mitarbeiterin der Volksbank, im Rahmen einer feierlichen Siegerehrung. Im Anschluss wurde die Ausstellung aller Arbeiten eröffnet. Die kreativen Werke sind noch bis zum 14. Juli in der Hauptstelle Ochtrup und in der Zweigniederlassung Wettringen zu sehen.