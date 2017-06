„Wir haben in unserer Firmengeschichte erstmals deutlich über 50 000 Tonnen an Futtermittel und Dünger absetzen können“, wird Koers in einem Pressebericht zitiert. Die Investitionen der vergangenen Jahre hätten sich jetzt als richtig und zukunftsweisend herausgestellt.

Bei einem Gewinn von 196 000 Euro vor Steuern werden die Mitglieder mit 56 000 Euro am positiven Ergebnis beteiligt, welche in Form einer Warenrückvergütung wieder ausgeschüttet wird, heißt es im Bericht der Raiffeisen weiter. Die Regularien war denn auch schnell abgewickelt und von Einstimmigkeit geprägt. So wurden als Mitglieder des Aufsichtsrats Stefan Löcker, Thomas Wesbuer und Werner Holtevert wiedergewählt. Neu in dem Gremium ist Hermann Laurenz junior.

Der anschließende Vortrag befasste sich mit der Frage, wie die Raiffeisen Ochtrup auf die weiter zunehmende Digitalisierung in der Landwirtschaft reagiert. Es wurden zwei Angebote vorgestellt, die in naher Zukunft für die hiesigen Landwirte bereitstehen sollen: die Futterbestellung via App auf dem Smartphone und die Ackerschlagkartei, die der neuen Düngeverordnung gerecht wird und ebenfalls per App direkt vom Schlepper zu bedienen ist.

Zudem ging Andreas Koers auf das Thema Drohnen ein. Mit den Geräten lassen sich zum Beispiel Rehkitze finden und Solaranlagen auf Funktionalität hin überprüfen. Auch Luftbildaufnahmen von den Höfen sowie Werbevideos lassen sich mit den hochauflösenden Kameras innerhalb kürzester Zeit realisieren, berichtete Koers.