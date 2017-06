Von Anne Steven

Die Initiative „G 9 jetzt“ will mit einem Volksbegehren die Rückkehr der Gymnasien in NRW zum Abitur nach neun Jahren erreichen. Bisher haben sich in Ochtrup 509 Bürger – landesweit sind es 142 388 Stimmen – in die entsprechenden Unterschriftenlisten eingetragen.

Darüber informierte der Fachbereichsleiter Ordnung, Schulen, Soziales der Stadt Och­trup, Michael Alfert, in der jüngsten Sitzung des Ausschusses für Bildung und Sport. Notwendig für ein Volksbegehren seien landesweit allerdings mehr als eine Million Stimmen, die noch bis Anfang nächsten Jahres durch freie Unterschriftensammlungen erreicht werden könnten. Alfert wies allerdings darauf hin, dass im Rahmen des Koalitionsvertrages von CDU und FDP auf Landesebene in einer Leitentscheidung vereinbart worden sei, ab dem Schuljahr 2019/2020 in Nordrhein Westfalen wieder auf ein Abitur nach neun Jahren umzustellen. Es bestünde aber für Gymnasien ebenso die Möglichkeit, auch beim G 8-Abitur zu bleiben. Die Rahmenbedingungen für beide Varianten seien derzeit nicht bekannt.

Auf Anfrage der Ausschussmitglieder erklärte der als Sachkundiger Bürger für die weiterführenden Schulen im Gremium vertretende Schulleiter des Gymnasiums, Peter Grus, er gehe davon aus, dass seine Schule zum Abitur nach neun Jahren zurückkehren werde. „Ich will natürlich der Schulkonferenz nicht vorgreifen. Aber ich kann mir nicht vorstellen, dass sie anders entscheidet“, so die Einschätzung des Schulleiters.

Die Frage von Andreas Volkery (CDU), ob auch eine schnellere Rückkehr zu G 9 noch vor dem Schuljahr 2019/2020 möglich sei, verneinte Grus.

Sollte die neue Landesregierung in NRW ihre Pläne wie oben beschrieben umsetzten, werde die Initiative für ein Volksbegehren voraussichtlich nicht fortgeführt, schloss Alfert.