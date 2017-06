Für Radfahrer ist es manchmal beängstigend, auf der Straße zu fahren. Vor allem, wenn Autofahrer den Motor aufheulen lassen oder mit quietschenden Reifen an ihnen vorbeibrausen. Doch was tun, wenn kein baulich abgesetzter Radweg vorhanden ist, auf den man ausweichen könnte?

Von Anne Steven

Viele Radfahrer wechseln deshalb sicherheitshalber auf den Gehweg. Die Och­truperin Lisa Eiling-Wilke ist bereits mehrfach mit dieser Situation konfrontiert worden – aber als Fußgängerin. „Zuletzt ist mir das am Mittwochvormittag passiert“, ärgert sich die 64-Jährige. Sie war auf dem Gehweg an der Bahnhofstraße zwischen Schlosserei Wierling und evangelischer Kirche unterwegs als „plötzlich etwas an mir vorbeisauste“. Beim zweiten Blick stellt sie fest, dass sie soeben ziemlich knapp von einer älteren Dame auf einem Fahrrad überholt worden war. Eiling-Wilke sprach die Frau auf ihr rasantes Fahrverhalten an. Doch diese habe gesagt, ihr sei es zur gefährlich, die Straße zu benutzen. Da ein Radweg fehle, müsse sie eben auf den Gehweg ausweichen. Und sie ist nicht die Einzige. „Die meisten Radfahrer benutzen an dieser Stelle den Gehweg“, hat Eiling-Wilke beobachtet, denn sie kommt täglich auf dem Weg zur Arbeit dort entlang. „Es ist doch nicht richtig, dass Radfahrer, weil sie Angst haben, den Gehweg benutzen und dort aber die Fußgänger gefährden“, findet die 64-Jährige.

Für einen eigenen Radweg ist die Bahnhofstraße in diesem Bereich zu schmal. Nur im Kreuzungsbereich mit dem Gausebrink gibt es einen Radweg. Eine Regelung wie auf der Laurenzstraße – dort kennzeichnen gestrichelte weiße Linien auf der Fahrbahn eine eigene Spur für Radfahrer – findet Eiling-Wilke besser. „Auch als Autofahrer habe ich dort ein besseres Gefühl“, hat die Ochtruperin festgestellt. Grundsätzlich helfe bei diesem Problem aber eben nur gegenseitige Rücksichtnahme. Denn wenn Autofahrer vorsichtig und in angemessenem Tempo an Radfahrern vorbeiführen, müssten diese nicht auf Gehwege ausweichen und Fußgänger würden auch nicht gefährdet. „Eigentlich ist das doch ganz einfach“, findet die 64-Jährige.