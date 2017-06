Nach der Sperrmüllabfuhr türmen sich an vielen Stellen noch Abfälle aller Art. Für die Beseitigung sind die Anwohner zuständig. Doch oftmals bleibt der Müll einfach liegen, wie hier am Westwall. Foto: Stadt Ochtrup

In Ochtrups Innenstadt türmen sich in diesen Tagen die letzten Reste des Sperrmülls. Anwohner fühlen sich selten verantwortlich für die Beseitigung. Die Stadt setzt jetzt auf ein neues System.

Von Rieke Tombült

Zum vorletzten Mal fahren die Müllfahrzeuge der Firma Stenau in diesen Tagen ihre Runden durch Ochtrup, um den Sperrmüll abzuholen. Die Töpferstadt ist eine der wenigen Kommunen, in denen der Sperrmüll noch zentral abgeholt wird. Das Problem bei dieser Variante: Oftmals landet Abfall an der Straße, der eigentlich in die Restmülltonne gehört oder direkt auf den Wertstoffhof entsorgt werden müsste. Was die Sperrmüllabfuhr nicht mitnimmt, bleibt in vielen Fällen einfach liegen.

So türmten sich auch nach der vorletzten zentralen Sperrmüllabfuhr regelrechte Müllberge an den Straßenrändern und auf den Grünflächen der Töpferstadt. Ein Beispiel: der Westwall. Dort lagen Koffer, Blumentöpfe, Kleidung, Plastiktüten, Aktenordner und Eimer in einem wilden Durcheinander, für das sich niemand verantwortlich fühlte. Und das ist nicht die einzige Stelle in Ochtrups Innenstadt. Schlussendlich war es auch diesmal die Stadt, die die schlimmsten Hinterlassenschaften beseitigte, obwohl es eigentlich die Aufgabe der jeweiligen Anwohner wäre, den Müll wegzuschaffen.

Ab 2018 hat jeder Ochtruper die Möglichkeit, weiterhin zwei Mal jährlich seinen Sperrmüll von einem Unternehmen abholen zu lassen. Dann erfolgt die Abfuhr allerdings nicht mehr zentral, sondern auf Abruf. Auch diese Variante ist über die Gebühren abgedeckt. Ausnahme: Ein Haushalt meldet öfter Sperrmüll an. Dann fallen zusätzliche Kosten an, die jeder selbst zahlen muss.

Auch am Parkplatz neben der Pestalozzischule fanden sich jede Menge Abfälle, die nicht unter den Begriff Sperrmüll fallen. Foto: Stadt Ochtrup Auch am Parkplatz neben der Pestalozzischule fanden sich jede Menge Abfälle, die nicht unter den Begriff Sperrmüll fallen. Foto: Stadt Ochtrup

Welche Firma sich in Zukunft um den Sperrmüll kümmern wird, steht noch nicht fest, teilt Verwaltungsmitarbeiter Jan-Henrik Wiers auf Nachfrage dieser Zeitung mit. Stehe dieses fest, werde die Stadt Ochtrup zeitnah darüber informieren.

Der Vertrag mit der Firma Stenau aus Steinfurt läuft Ende des Jahres aus. „Ab 2018 wird es so sein, dass man sich entweder telefonisch, per Post oder über ein Online-Formular melden kann“ erklärt Jan-Henrik Wiers das Prozedere. Die Stadt Ochtrup habe sich bei der Nachbarkommune Steinfurt zu dieser neue Variante erkundigt und erfahren, dass die Stemmerter große Freunde und Befürworter dieses Systems seien. „Ziel ist, den Mülltourismus zu beenden. Viele Leute durchwühlen den Sperrmüll, stellen ihre Sachen dazu und verunreinigen letztendlich alles viel mehr. Dem wollen wir entgegentreten“, betont Jan-Henrik Wiers. Er hofft, dass die Töpferstädter sich bei einer Abfuhr auf Abruf eher darum kümmern werden, liegengebliebenen Müll zu entsorgen. Dann bliebe diese Aufgabe nicht an ihm und seinen Kollegen hängen.