Der Skaterpark an der Schützenstraße in Ochtrup erfreut sich weiterhin größter Beliebtheit. „Nicht zuletzt die Erweiterung im Oktober 2016 hat dazu beigetragen, dass sich Skateboarder, Blader und BMXer aus dem Kreis Steinfurt gerne an der Anlage einfinden und ihrer Lieblingsbeschäftigung nachgehen“, heißt es in einer Pressemitteilung. Um auch dem Nachwuchs aus Ochtrup und Umgebung die Möglichkeit zu geben, sich mit Skateboarding auseinanderzusetzen und aus nächster Nähe von den Großen zu lernen, findet an zwei Samstagen im August ein „Tag der offenen Rampe“ statt. Die Skateboarder aus Och­trup laden am 12. und 19. August zum freien Training ein. „Dort kann jeder der Lust hat am Skaterpark an der Schützenstraße vorbeikommen und direkt mit den erfahrenen Skatern in Kontakt treten“, schreiben die Organisatoren. Ob Ollie, Drop-In oder Grind – die alten Hasen zeigten dem Nachwuchs wie es geht. Eine Anmeldung sei nicht erforderlich. Das offene Training findet an beiden Samstagen von 10 bis 13 Uhr statt. Ein eigenes Skateboard sowie geeignete Schutzkleidung sollten mitgebracht werden, informieren die Skater.