Von Anne Spill

Die Formalitäten sind erledigt, der alte Vorstand entlastet, alle Posten an der Spitze vergeben: „Jetzt können wir wieder durchstarten“, ist Ferdi Bäumer erleichtert. Der Langenhorster ist neuer Vorsitzender von „Miteinander Och­trup“ – und damit der Nachfolger von Manfred Schründer. Dieser hatte über viele Jahre die Geschicke des Vereins geleitet und im Frühjahr seinen Rücktritt verkündet.

Dass es keine kleinen Fußstapfen sind, die Schründer hinterlassen hat, ist Ferdi Bäumer bewusst. „Manfred war einfach das Gesicht des Vereins. Ich hoffe, das auch sein zu können.“ Über viele Jahre habe „Miteinander“ tolle Arbeit geleistet und viel Gutes getan, findet Bäumer, der wie viele andere vor einiger Zeit als Sprachpate zu dem Verein gestoßen ist.

Offenheit und Transparenz

In einem Punkt möchte der Kaufmann aber den Kurs verändern: Die Wirtschaftlichkeit müsse eine größere Rolle spielen, sagt Bäumer – bei all dem beachtlichen Engagement. „Es geht eben auch ums Geld.“ Schließlich sei der Verein in den vergangenen Jahren beträchtlich gewachsen. Offenheit und Transparenz: unabdingbar.

Das Kerngeschäft von „Miteinander“ soll weiterhin die Beratung von Flüchtlingen sein. „Ochtrup hat hier eine super Anlaufstelle“, findet Ferdi Bäumer, der darauf hofft, dass das Land auch weiterhin die entsprechenden Mittel zur Verfügung stellt.

Fortführen möchte die neue Spitze von „Miteinander“ auch die vielen verschiedenen Projekte – von der Eltern-Kind-Gruppe bis hin zu „Kultur macht stark“. „Das sind unser Aushängeschilder“, betont Bäumer. Mit der Kulturpädagogin Elke Schmitz, der neuen zweiten Vorsitzenden, habe der Verein eine weitere Kennerin in Sachen Projektarbeit gewinnen können.

Auch die Arbeit der Freiwilligen in der Kleiderkammer weiß Bäumer zu schätzen. „Das ist eine echte Institution“, macht der Vorsitzende deutlich. „Die Leute leisten wirklich tolle ehrenamtliche Arbeit. Dafür sind wir sehr dankbar. Und für den Verein bleibt finanziell etwas über.“ Dankbar ist der Vorstand auch für die Unterstützung der Stadt, „die uns sehr entgegenkommt“.

Das „Miteinander“ noch stärker betonen

Noch stärker als bisher will Bäumer – in Anlehnung an den Namen des Vereins – das buchstäbliche „Miteinander“ betonen. „Das soll keine Einbahnstraße sein“, sagt er. Er würde sich freuen, wenn sich auf Seite der Alteingesessenen vorhandene Berührungsängste noch weiter abbauen ließen. Deutsche und zugezogene Familien sollten noch häufiger und enger in Kontakt treten.

Klar, dass der über 70 Mitglieder zählende Verein auch dabei ist, wenn Anlässe wie das „ Fest der Kulturen“ am morgigen Sonntag im Kalender stehen. Denn: Durchstarten ist angesagt.