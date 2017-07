Von Anne Spill

23 Städte und Gemeinden im Kreis haben ihr Klimaschutzkonzept fertiggestellt – nur Och­trup hat seines noch nicht abgesegnet. Und während in einem Großteil der Kommunen schon Klimaschutzmanager arbeiten, steht in der Töpferstadt die Entscheidung darüber noch aus.

Bis es soweit ist, kann es auch noch etwas dauern: Gegenstand der Ratssitzung am Donnerstag (6. Juli) ist das Thema nämlich nicht. Erst nach der Sommerpause soll darüber wieder beraten werden. Nächste Woche steht auf der Agenda der Politiker zum Beispiel der Neubau der Feuer- und Rettungswache. Beginn ist um 18.30 Uhr in der Gaststätte Happens Hof. Am 13. Juli (Donnerstag) tagt der Ausschuss für Planen und Bauen um 18 Uhr im Sitzungszimmer des Rathauses II am Gausebrink.